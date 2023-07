Por qué apostar por un teclado virtual para ahorrar espacio y transformar cualquier superficie en un lugar de trabajo

Los teclados virtuales están revolucionando poco a poco el mercado y la forma que interactuamos con los ordenadores porque nos ofrecen varios beneficios como: ahorrar espacio y no depender de periféricos físicos que se pueden estropear. Pero, la razón por la que están empezando a hacerse muy famosos es porque al proyectarse sobre una superficie plana podemos transformar cualquier lugar en un puesto de trabajo (sin estar en la oficina) o sin necesidad de usar periféricos y, por tanto, ahorrar espacio tanto de almacenaje como en la mochila al transportarlos.

Los teclados virtuales proyectados con láser son una innovadora opción que proyecta un teclado completo en cualquier superficie plana mediante bluetooth, por lo que la principal ventaja es la portabilidad. El dispositivo del que sale el láser y se conecta al ordenador (o cualquier dispositivo) es pequeño y ligero, la razón por la que podemos llevarlo fácilmente en la mochila o en el bolso sin que ocupe el espacio de un teclado tradicional. Así que, podrás llevártelo a los viajes de negocio o al lugar donde teletrabajes de forma cómoda sin tener que cargar con dispositivos adicionales.

Pero, no solo por su portabilidad son famosos estos teclados, también porque ofrecen una experiencia de escritura cómoda y precisa, ya que la tecnología de detención de movimiento es capaz de reconocer la posición de los dedos al interactuar con las teclas proyectadas. Así que, la respuesta de escritura será muy similar a la que tenemos con un teclado convencional. Y, por supuesto, no serían elegidos si no fueran fáciles de usar, y lo son. Gracias a que funcionan mediante bluetooth o infrarrojos basta con emparejarlos con el dispositivo que quieras y listo para escribir. Como este modelo a la venta en Amazon, uno de los más económicos, pero eficiente y de tamaño pequeño.

Pequeño y elegante teclado inalámbrico Bluetooth es fácil de llevar en los bolsillos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Zeerkeers Teclado inalámbrico Bluetooth con proyección Virtual Descripción: Pequeño y elegante teclado inalámbrico Bluetooth es fácil de llevar en los bolsillos. Una de las mejores opciones para no trasladar periféricos físicos que ocupan más espacio. Marca: Zeerkeers Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 55.99 Imagen:

Y es que, los teclados virtuales proyectados con láser ofrecen una solución práctica y portátil para aquellos que buscan poder trabajar o escribir en cualquier sitio. Su tamaño compacto, su comodidad de escritura y la facilidad de instalación los convierten en una opción atractiva para las personas que cambian mucho de oficina, para los que no quieren depender de aparatos físicos y para los que buscan una alternativa al espacio que ocupan los teclados tradicionales. Por eso, este otro modelo que es apto tanto para portátil, como para ordenador, tableta o smartphone te encantará, aunque sea un pelín más cara que la anterior.

Teclado ‘bluetooth’ inalámbrico con proyección virtual y compatibilidad con móvil, tableta, ‘notebook’... Amazon

Datos estructurados producto Nombre: bxb Teclado Bluetooth Inalámbrico Proyección Virtual Descripción: Teclado ‘bluetooth’ inalámbrico con proyección virtual y compatibilidad con móvil, tableta, ‘notebook’... una de las mejores opciones para no trasladar periféricos físicos que ocupan más espacio. Marca: bxb Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 84.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.