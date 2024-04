Filtran los nuevos auriculares de Nothing: características y fecha de lanzamiento

Hace una semana la compañía tecnológica Nothing reveló que sus nuevos auriculares saldrán a la luz el día 18 de abril. El lanzamiento también será un gran paso para la marca, ya que cambian los nombres de los dispositivos para que sean más reconocibles de cara a los usuarios. Los nuevos auriculares serán los Nothing Ear y Nothing Ear (a) y se deshacen del número que se solía acompañar.

El medio GSM Arena ha filtrado las primeras imágenes oficiales de los auriculares y también han comentado varios detalles importantes de estos nuevos auriculares, como algunas de sus especificaciones y precios que podría tener.

Características de los nuevos Nothing Ear y Nothing Ear (a)

Los nuevos auriculares de la marca Nothing filtrados GsmArena

Comenzando por los Nothing Ear, estos tendrán una certificación IP54 contra el polvo y el agua y su estuche tendrá la IPX2, podrán ofrecer unas 7,5 horas de reproducción con cancelación de ruido apagada. Mientras que el estuche proporcionará 33 horas de duración adicional. Estarán disponibles en colores negro y blanco por unos 150 euros, un precio similar al que tenían los Nothing Ear (2).

Pasando ya a los Nothing Ear (a) es la opción más barata. Tendrán una certificación IP54 y el estuche, según la filtración, tendrá una IP55, la cual es mejor. En cuanto la batería tendrán unas 8 horas con la cancelación de ruido apagada y el estuche otorgará 38 horas en total. Estarán disponibles en colores negro blanco y amarillo por unos 100 euros.

Los nuevos auriculares de la marca Nothing filtrados GsmArena

Por el momento, esto es lo que se sabe de los nuevos auriculares de la marca y que también parece ser que la nueva gama de colores tiene un significado que refleja que son ecológicamente sostenibles. Concretamente con el amarillo, afirman que son los más sostenibles de todos, pero se desconoce el porqué, por lo que tendremos que esperar a que salgan a la luz para conocer todos los detalles.

