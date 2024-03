Valoración: CMF Watch Pro

La británica Nothing sigue en su fase de crecimiento. Antes del paso que ha materializado con su Phone (2a), su primera variante en smartphones, evidenció la cuestión con el lanzamiento de su submarca CMF, con el CMF Watch Pro como uno de sus primeros productos. Su reloj de debut se mueve en la buena y más que interesante línea de los auriculares económicos CMF Buds Pro.

El CMF Watch Pro salió a la venta en España por 69 euros, importe que mantiene en la actualidad. Es cierto que su denominación Pro suena un poco exagerada si se atiende a su perfil asequible, si bien se interpreta como una referencia a su carácter completo. Por lo que ofrece en términos de calidad-precio, sin duda constituye todo un acierto.

Especificaciones técnicas principales del CMF Watch Pro

Pantalla Amoled de 1,96 pulgadas

Materiales: silicona (correa) y metal

Más de 120 actividades deportivas

​Medición de la frecuencia cardiaca, de la saturación de oxígeno en sangre o del sueño

Hasta 13 días de autonomía (batería de 340 mAh)

Carga magnética

Realización de llamadas

Altavoz y micrófono

Bluetooth 5.3

Sistemas de posicionamiento por satélite: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou

Compatible con iOS (13 y superior) y Android (8 y superior)

Uso con la app CMF Watch (gratuita)

Peso (con correa): 47 gramos

Precio (en el momento de la review): 69 euros

Diseño del CMF Watch Pro

El CMF Watch Pro ejerce sugerencia por su calidad-precio (20bits)

Por el tipo de caja en el que viene, de partida hay que fijar las partes de la correa al cuerpo del reloj (20bits)

En la caja, como la de los CMF Buds Pro diferente a lo habitual y por ello atractiva, la correa y el reloj vienen sueltos. Con la pequeña pestaña dispuesta en cada parte de la correa, esta se fija con facilidad a la esfera. La correa, de silicona, es de calidad, aunque propensa a que se noten las motitas de polvo o a mancharse por el uso (y el sudor) en la zona de contacto con la piel.

Con el logo de CMF en la parte de los agujeros, hay cuatro posibles colores para la correa, con el naranja, el identificativo de la submarca, como el más rompedor. 20bits ha probado el dispositivo en color gris oscuro. El cuerpo del reloj presenta ligeras variaciones en la tonalidad en función de la correa que se elija. Lo que no cambia es su diseño metalizado, cuidado, sugerente y por encima de la media en el segmento.

El diseño del CMF Watch Pro (20bits)

Incluyendo la correa, el CMF Watch Pro pesa 47 gramos. En cuanto a la disposición de elementos, en el lateral derecho aparece el botón de encendido y apagado, a su vez la llave para acceder a más funciones. Debajo de este figura el altavoz, y en la zona posterior (que también tiende a ensuciarse) se hallan el sensor para las mediciones, el contacto para la carga y un micrófono.

Pantalla de gran tamaño

El gran tamaño de la pantalla del CMF Watch Pro favorece lo legible y lo cómodo (20bits)

Enseña una pantalla táctil cuadrada definida por la tecnología Amoled y por sus 1,96 pulgadas, gran tamaño enfocado a lo legible y a lo cómodo. Cuenta con una resolución de 410 x 502 y con un brillo que supera los 600 nits. El brillo, no automático, contempla cinco niveles, siendo el 4 y el 5 los más recomendables.

El reloj mide clásicos básicos imprescindibles como los pasos, los kilómetros andados, las calorías quemadas, la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno en sangre. Los dos últimos indicadores, relevantes para controlar el estado de salud, pueden configurarse para que la monitorización se efectúe de manera ininterrumpida (24 horas y los siete días de la semana).

Sobre los pasos, en ocasiones uno tiene la impresión de que el CMF Watch Pro registra menos camino andado en comparación con las mediciones de otros relojes inteligentes que uno ha llevado antes. Al aflorar esta extrañeza al comprobar los pasos en rutas con la distancia bien sabida, 20bits usó durante una jornada el modelo de CMF mientras un acompañante portaba un reloj de otro fabricante. Al final del día, habiendo realizado el mismo recorrido al ir juntos en todo momento, hubo una enorme diferencia: más de 2.000 pasos.

Sin embargo, también hay que decir que otras jornadas la medición de pasos se ha ajustado a lo esperado y no ha chirriado en absoluto. En todo caso, 20bits se puso en contacto con Nothing para comentar la circunstancia. Desde equipo de producto explicaron que fuera de la interfaz deportiva en los pasos mostrados se aprecia un pequeño retraso porque la actualización no es continua, si bien el número de pasos se registra en tiempo real en segundo plano.

Añadieron que el algoritmo solo cuenta más de 20 pasos consecutivos como pasos válidos (se entiende por tanto que una cifra inferior no la recoge) y que los datos no se refrescan automáticamente. Asimismo, indicaron que algunos relojes pueden añadir más pasos de los reales para que el usuario se sienta mejor en relación con sus objetivos.

Listado con los ejercicios que contempla el CMF Watch Pro (20bits)

El CMF Watch Pro contempla más de 120 tipos de actividades deportivas. En la lista cabe de todo, hasta volar cometas y dodgeball (balón prisionero). En el propio reloj aparecen por defecto 16: correr en exterior, correr en interior, pasear en exterior, pasear en interior, bicicleta en exterior, bicicleta en interior, senderismo por montaña, senderismo, elíptica, entrenamiento libre, entrenamiento de fuerza, yoga, boxeo, fútbol, baloncesto y esquí. Los restantes se encuentran en las configuraciones en el marco de CMF Watch, la app para sacarle el máximo partido al dispositivo y personalizar las funciones al gusto.

Llamadas nítidas con el CMF Watch Pro

Si se atiende a su rango de precio, agrada que, por el factor de la vinculación con el móvil y de la conexión Bluetooth, el smartwatch permita realizar llamadas de teléfono y seguir la conversación por esa vía. Tanto emisor como receptor escuchan con nitidez gracias al altavoz y al micrófono. El sistema da pie a incluir un máximo de 20 contactos.

Entre otras funciones del reloj se encuentran la monitorización del sueño, del nivel de estrés, los ejercicios de respiración, el tiempo, la alarma, el control remoto de la cámara, la linterna, los recordatorios…

Trece días de autonomía

Integra una batería de 340 mAh, lo que según la marca se traduce en una autonomía de hasta 13 días. Lo cierto es que, al menos con un uso diario normal, su aguante no da lugar a quejas. Lo que no conquista demasiado es el cable con el conector de carga magnética.

La intuitiva app CMF Watch

Capturas con la app CMF Watch usando el reloj CMF Watch Pro (20bits)

Como se ha indicado, utilizar el reloj requiere descargarse en el móvil la app CMF Watch, intuitiva y bastante similar a lo extendido en el mercado dentro de que se palpa el estilo Nothing. No obstante, cabe apuntar que se echa en falta mayor exhaustividad en algunas estadísticas.

El CMF Watch Pro guarda compatibilidad con varios sistemas de posicionamiento por satélite (es frecuente que la app detalle que se están sincronizando los datos con el GPS) y se caracteriza por la conectividad Bluetooth 5.3. Respecto a las certificaciones, cuenta con la IP68 de resistencia al agua y al polvo.

La vistosa y atípica caja del CMF Watch Pro (20bits)

Puntuación 20bits: 8/10

LO MEJOR * La calidad-precio del dispositivo

​* El diseño metalizado

​* La pantalla de gran tamaño

​* La opción de hacer llamadas, y además nítidas

LO PEOR * La sensación de que, en ocasiones, registra menos pasos de los realizados

​* Alguna de las estadísticas recogidas por el reloj y la app podrían ser más exhaustivas

​* Un cable de carga magnética mejorable

