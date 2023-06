Nokia G42 5G: Nokia lanza su nuevo dispositivo reparable

Nokia ha lanzado su nuevo móvil reparable Nokia G42 en sus versiones 'So Purple' ('De lo más violeta') y 'So Grey' ('De lo más gris'). Con este dispositivo, ya no habrá que llevar y acostumbrarse con tener la pantalla rota por mucho tiempo.

Este nuevo dispositivo es el primer smartphone reparable de la marca con conectividad 5G para hacer fotos, compartir archivos, hacer compras o reproducir imagen y sonido con estilo y al ritmo que marque cada usuario.

Debido a que su diseño cuenta con la capacidad de reparación de QuickFix, permite al usuario sustituir fácilmente pantallas dañadas, puertos de carga doblados y baterías agotadas.

La cubierta trasera de este teléfono se ha fabricado con un 65% de materiales reciclados y se presenta en un embalaje mixto con certificación FSC.

A través de la colaboración con iFixit, el móvil puede repararse paso a paso siguiendo unas guías de reparación prácticas y usando piezas de repuesto asequibles a partir de 19,95 euros.

Nokia G42 5G Nokia

Características del Nokia G42 5G

Rapidez: para navegar, obtener respuestas, compartir fotos, comprar, trabajar y divertirse, la conectividad 5G lleva al usuario a donde este quiera más rápido.

Además, posee mucha memoria, bastante espacio de almacenamiento y una optimización inteligente en segundo plano para poder saltar de una aplicación a otra sin problemas.

Nitidez: la cámara de 50 megapíxeles con tecnologías de imagen IA permite capturar fotografías nítidas incluso en las condiciones más difíciles.

El modo retrato hace que el punto de enfoque sea el centro de atención, mientras que el modo noche ayuda a hacer fotos de calidad. Todo ello se puede ver en la pantalla HD+ de 6,56".

Mucha batería: con tres días de autonomía, mantendrá el 80% de su capacidad original tras 800 ciclos de carga completos, el equivalente a cuatro años de cargas.

Durabilidad y seguridad: como todos los móviles de la marca, este nuevo dispositivo está pensado para durar, habiéndose sometido a rigurosas pruebas de durabilidad contra incidentes cotidianos.

También se mantiene al día con tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones del sistema operativo.

Gracias a Android 13, se tiene más control sobre la información a la que pueden y no pueden acceder las apps, incluyendo fotos, vídeos o historial del portapapeles.

Nokia G42 5G Nokia

Precio y disponibilidad: el Nokia G42 5G ya está disponible bajo configuraciones de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento, a un precio de 249 euros en Nokia.com.

Accesorios: por 24,99 euros se puede adquirir una funda transparente, ultrafina y ligera, que no oculta el diseño del propio móvil y está fabricada con materiales 100% reciclados. Los kits de reparación y las piezas de repuesto para este smartphone pueden adquirirse en Europa a través de iFixit.com.

Por separado, la pantalla tiene un coste de 49,95 euros; la batería, 24,95 euros; y el puerto de carga, 19,95 euros. Si van acompañados del kit de herramientas, los precios finales serían de 54,95 euros (pantalla), 29,95 euros (batería) y 24,95 euros (puerto de carga), respectivamente.

