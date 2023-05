Nokia G22: un móvil económico y correcto con el derecho a reparar como bandera

Valoración: Nokia G22

HMD Global, the home of Nokia phones, lanzó durante el Mobile World Congress (MWC) tres nuevos smartphones: Nokia G22, Nokia C32 y Nokia C22. Todos ellos ofrecen hasta tres días de batería y, además, en el caso del Nokia G22, hablamos del primer teléfono inteligente de la marca que lleva la reparabilidad en su ADN.

En colaboración con iFixit, una comunidad global de reparación, se puede acceder fácilmente a guías de reparación, así como a piezas asequibles, para sustituir una pantalla dañada, un puerto de carga doblado o una batería agotada.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 165 x 76,2 x 8,5 mm

Peso: 196 g

Pantalla: 6,5 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, resolución HD+ (1600 x 720 píxeles) de 269 ppi

Materiales: cristal Corning Gorilla Glass 3 y trasera de plástico 100% reciclado

Colores: azul ‘Lagoon Blue’ y gris ‘Meteor Grey’

Procesador: Unisoc T606

Memoria RAM: 4 GB

Almacenamiento interno: 64 o 128 GB + tarjeta microSD de hasta 2 TB

Sistema operativo: Android 12

Cámara: sensor principal de 50 MP, sensor de profundidad de 2 MP, sensor macro de 2 MP y cámara selfie de 8 MP

Batería: 5.050 mAh, carga rápida 20W

Conectividad: 4G, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.0, auriculares de 3,5 mm, radio FM, GNSS

Biometría: sí, lector de huellas lateral y reconocimiento facial

Resistencia al agua: IP52 (lluvia)

Precio: 189 euros

Diseño: durabilidad como bandera

En mi memoria —y en la de la mayoría de los que vivimos el despertar tecnológico que fueron los primeros teléfonos móviles— está grabado a fuego el recuerdo del Nokia 3310. Aquel dispositivo irrompible con el que jugabas a la Serpiente, hacías perdidas para saber que todo bien y, si tenías suerte y te quedaba saldo, mandabas un SMS a ESA persona, el cual repasabas veinte veces para que estuviera perfecto y te cupiera todo lo que querías en 160 caracteres.

Mucho ha llovido y mucho han cambiado las cosas desde que Internet no tiene límites, pero ese es otro asunto que me daría para una novela entera. Vuelvo al G22, porque con él Nokia lleva un paso más allá la emblemática durabilidad de sus móviles: la marca asegura que el teléfono puede ser desmontado por cualquiera en pocos segundos para cambiarle las partes principales.

El usuario podrá cambiar la batería, la pantalla y otras piezas en casa, sin necesidad de acudir a un servicio técnico. Para ello, Nokia ha colaborado con iFixit, que proporcionará manuales, piezas y reparaciones. Lo comprobamos en directo con un técnico en una demo el MWC. Y, ojo, que nos lo desmontaron y montaron es solo dos impresionantes minutos:

Nokia me ha enviado junto al G22 el kit de reparaciones. Mi prueba no ha sido tan rápida, pero sí igual de sencilla, algo que me parece fundamental para llegar al público general. Al final se trata de quitar ‘cuatro tornillos’, para lo cual encima las herramientas proporcionadas por iFixit son facilísimas de utilizar porque incluso los destornilladores están imantados para ‘pescar’ sin esfuerzo las piezas.

Pero además de la novedad en cuanto a la reparación y reemplazo de partes del móvil en tu propia casa, este nuevo smartphone de la serie G viene con cristal Corning Gorilla Glass 3, que le añade otro plus de resistencia y durabilidad.

Es cierto que la trasera no se ve tan resistente como la de los modelos gama alta de otras marcas. Se siente algo más ‘plastiquera’. Pero para ser un teléfono de entrada el resultado está bastante bien y, además, la marca subraya la sostenibilidad: esta carcasa está hecha de plástico 100% reciclado, “lo que contribuye a reducir el impacto ambiental del dispositivo”, dicen.

Fuera de los márgenes de la reparabilidad, el diseño del teléfono es visualmente agradable, especialmente el modelo azul ‘Lagoon Blue’ que yo he probado —está también disponible en un gris ‘Meteor Grey’ algo más sobrio—.

Al tacto se siente suave y no es nada pesado (196,23 g) a pesar de ser de un tamaño considerable (165 x 76,19 x 8,48 mm) —es ligeramente más alto y algo más grueso que un iPhone 14 Pro Max, por ejemplo—. Los bordes son en curva para ofrecer un agarre más ergonómico y cuenta con los botones habituales de todo smartphone, los cuales se alcanzan bien incluso manejándolo con una mano.

Pantalla: un panel correcto

El Nokia G22 tiene una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con una frecuencia de refresco de 90 Hz y una resolución HD+ (1600 x 720 píxeles), lo que ofrece una experiencia visual suficiente.

Sin olvidar que se trata de un modelo de entrada —recordemos que cuesta 189 euros—, lo cierto es que el panel de este móvil en general responde bien y es correcto en los parámetros más básicos.

Al final, tenemos delante un dispositivo cuyas especificaciones y resultado coinciden con su precio: la pantalla es de buen tamaño, la tasa de actualización de 90 Hz hace que te muevas correctamente y lleva resolución HD, que sin tener un brillo de escándalo ejecuta bien su papel en interiores y casi siempre en exteriores. No es muy nítida, pero la frecuencia de refresco de 90 Hz compensa en lo que es el desplazamiento y las animaciones, que son bastante fluidos, y el contraste es decente.

Tal vez lo que se queda un poco más atrás es el diseño por el que se ha apostado para la pantalla, que recuerda a móviles de hace algunos años, de marcos anchos y con la muesca en forma de gota para la cámara selfie.

Tecnología interna: equilibrada con su precio

Pues aquí sigo con el mismo tono del apartado anterior. No es que tengamos un móvil con un chip para tirar cohetes, pero cumple su función dignamente. El Nokia G22 monta un procesador T606 fabricado por la empresa china Unisoc, que se encarga de mover el sistema operativo Android 12 —recibirá dos actualizaciones más—. El teléfono cuenta con 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante una tarjeta microSD de hasta 2 TB.

El chipset es más bien económico, si lo tuviéramos que comparar con los de Qualcomm podría estar al nivel del Snapdragon 660 de 2016 de 14 nanómetros, aunque se queda por debajo de este. El Unisoc T606 se basa en una tecnología anterior de 12 nanómetros y tiene ocho núcleos. Responde, como digo, sin demasiadas flores. Pero responde bien.

Podríamos calificarlo como de bajo rendimiento y, aunque es bastante lento, consigue que lo sintamos lo suficientemente ágil en las interacciones generales, como cambiar de menú, que aparezcan las apps —las más pesadas tardarán un poco— o manejar el teclado. Tendremos más problemas cuando estemos navegando y la página web tenga fotos de gran tamaño o si queremos jugar al Fornite o similares, por ejemplo. Pero para juegos que requieran menos ‘vigor’ la cosa irá sobre ruedas.

Lo que más me preocupa de este apartado es que la compañía promete que se recibirá actualizaciones hasta Android 14 y afirma que, en términos de seguridad, recibirá actualizaciones hasta el año 2026. Esto me resulta algo contradictorio: apuestan por la reparabilidad y durabilidad y después solo nos dan 3 años de actualizaciones de seguridad… es un paso que no comprendo bien —recordamos que no es recomendable seguir usando un dispositivo que no cuenta con actualizaciones de seguridad, pues queda expuesto a ciberataques—.

Entre sus puertos destaca que lleva toma de auriculares de 3,5 mm junto con el USB-C y en la conectividad hay que mencionar que no tiene 5G. Su potencia de sonido me ha sorprendido positivamente, ya que para tener solo un altavoz suena bastante bien, sin demasiada distorsión.

Y ya que antes me he puesto nostálgica: me encanta que Nokia no haya perdido uno de sus distintivos de clase y que al encender el teléfono suene su mítico sonido.

Hay un par de cosas que me han gustado desde que he empezado a manejarlo: es muy fácil de sincronizar con tu antiguo móvil y cuenta con control parental desde el inicio de la configuración. Dependiendo del tipo de usuario que seas —una persona mayor, una madre o un padre— son características que pueden ser muy atrayentes.

Finalmente, punto a favor, la biometría va bastante fina y se desbloquea sin fallo y muy rápido con el reconocimiento facial y con la huella dactilar. Para mí esto es una de las cosas fundamentales en un móvil.

Cámaras sencillas

La cámara trasera del Nokia G22 tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, una lente macro de 2 megapíxeles y una lente para el modo retrato de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y como decía se aloja en un ‘notch’ en forma de gota.

El sensor principal hace fotos que no están mal, especialmente con luz solar, como ya sabemos que pasa con estos dispositivos. Me ha sorprendido gratamente lo cerca que está en las imágenes a la luz del día a las de un teléfono mucho más caro. Y la cámara de profundidad de 2 MP se podría salvar, hace fotografías en modo retrato de cualquier sujeto, no solo de personas, que quedan bien. Pero la lente macro decepciona.

Cuenta con un modo noche ‘resultón’, que tal vez destaque un poco más entre los móviles de su gama. Equilibra las luces y las sombras de la forma adecuada para obtener la imagen nocturna perfecta usando las cámaras delantera y trasera.

Los puntos flacos aquí sería un color a veces demasiado saturado y un chip que no llega para, por ejemplo, capturar fotos de algo que esté en movimiento. También se mete en este saco la grabación de vídeo, que no cuenta con estabilización y que solo ofrece 30 fps, aunque bajes de 1080 p a 720 p.

Batería de gigante

La batería tiene una capacidad de 5.050 mAh y soporta una carga rápida de 20W. Según Nokia, la batería conservará el 80% de su capacidad tras unos 800 ciclos de carga y dura hasta 3 jornadas.

En mi experiencia, que ha sido de un uso más bien intensivo, la autonomía alcanza el día y medio largo, que no son las 72 horas que promete la marca pero que ya supera de sobra lo que ofrece la mayoría de los móviles del mercado, incluidos los gama alta. No obstante, si tienes poca actividad alcanzas las tres jornadas seguro —para una batería así de colosal ayuda bastante que lleve un chipset más bien económico y una pantalla de baja resolución—.

Así que creo que la duración de la batería es uno de sus aspectos más destacables, aunque no así la carga rápida, que no es tan rápida como la de otras marcas. Obtendremos más o menos el 50% de la vida de nuestro móvil pasados los 30 minutos. No es demasiado impresionante, pero tampoco es la cifra más lenta que he visto.

Si hay algo que me ha gustado menos es el hecho de que no viene el cargador en la caja, pero esto de nuevo responde al económico precio del producto.

Resumen

Lo más interesante del móvil de Nokia es que se ha diseñado pensando en la reparabilidad y la sostenibilidad. Me parece una iniciativa muy loable y espero que otros fabricantes sigan su ejemplo.

Con un precio de 189 euros en España, el G22 es una buena opción para los que buscan un móvil barato, duradero y fácil de reparar, aunque no destaca por su rendimiento ni por su pantalla.

Además, tenemos una gran batería y algunos aspectos de la parte del software que están muy bien, como el rápido y eficiente desbloqueo con el reconocimiento facial o la facilidad de sincronizar tu antiguo móvil cuando configuras por primera vez el teléfono.

Lo recomendaría para personas que no le den un uso intensivo al smartphone y lo usen solo para navegar, chatear, hablar por teléfono, jugar a juegos que requieran poco rendimiento, hacer fotos a un nivel no profesional… y sobre todo que valoren la durabilidad de las cosas y tener un móvil con una batería de larga duración.

LO MEJOR

​Es autoreparable

​Batería gigante

​Fácil de sincronizar

Tasa de refresco bien

​Buena biometría

​Lento en tareas intensas

​Sin cargador

​Sin 5G

​Cámaras básicas

