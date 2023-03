Nintendo Switch OLED tendrá una edición especial inspirada en 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará el 12 de mayo, pero unos días antes lo hará una edición especial de la videoconsola Nintendo Switch OLED con un diseño inspirado en este título protagonizado por Link.

Nintendo ha confirmado la nueva edición de su videoconsola en un nuevo Direct donde el productor de la saga The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha compartido nuevo metraje de la jugadibilidad de este título.

Aonuma ha señalado que la fase de desarrollo de Tears of the Kingdom ha concluido, y que para agradecer a los seguidores de esta franquicia su paciencia, realizaría una breve incursión en el juego para mostrar cómo es el resultado final.

En esta nueva entrega, los jugadores podrán explorar el inmenso mundo de Hyrule, tanto por tierra como surcando los cielos, ya que introduce las llamadas 'islas celestes', masas de tierra que flotan en las alturas. Link contará con nuevos vehículos como el paravela para moverse entre ellas, pero también un dron de cuatro motores o un globo aerostático, o a lomos de una criatura alada.

Link tendrá en esta aventura nuevas habilidades, como el poder de retroceso, que repite en sentido inverso los movimientos de un objeto, o la capacidad de fusionar objetos para crear armas con la combinación. Y encontrará nuevos enemigos como el gólem.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se pondrá a la venta el 12 de mayo. Antes, el 28 de abril, Nintendo lanzará al mercado una edición de su consola Nintendo Switch OLED con un diseño inspirado en este título, que incluye el símbolo hyliano de la saga The Legend of Zelda en la cara frontal de la base de la consola.

Nintendo también ha anunciado dos accesorios, un mando Pro de Nintendo Switch y una funda, ambos con diseños especiales de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que también saldrán a la venta, por separado, el 12 de mayo.

