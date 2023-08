El motivo por el que llevar a la playa tu (carísimo) móvil plegable no es una buena idea

Aunque muchos dispositivos tiene resistencia al agua y al polvo (IP68), los móviles plegables, de momento, no disponen todavía de ello. Si que es cierto que algún plegable de la última generación como el Samsung Galaxy Z Fold5 o el Huawei Mate X3 ofrece resistencia al agua, aunque no al polvo.

Compañías como Samsung sí que han logrado que no se filtre agua, pero no pueden asegurar que elementos como arena o polvo sí que lo hagan. Algo que haría que su mecanismo fallase.

El motivo de que todavía no tengan o no sean, en su gran mayoría, resistentes al agua es la bisagra interna que hace que se pueda plegar, ya que, de momento, no se logra el que no se filtre agua.

Los plegables tardarán en mojarse

En otras palabras, para poder llevar los móviles plegables a la playa y usarlo con las manos mojadas en la piscina, todavía tendremos que esperar un tiempo.

Actualmente, el único dispositivo plegable que ofrece cierta resistencia al polvo es el Motorola Razr 40 Ultra. Aunque su certificación es IP52, lo que significa que puede permitir algo de polvo, no afecta en gran medida al funcionamiento del dispositivo. Eso sí, este modelo no es resistente al agua.

No se garantiza la no filtración de agua y polvo

Por otro lado, aún no existe ningún plegable con certificación IP68, que garantice resistencia tanto al agua como al polvo. Algunos modelos de Samsung a partir de su tercera generación, así como por ejemplo el Pixel Fold, son resistentes al agua, aunque la protección contra el polvo aún no está completamente desarrollada.

Samsung busca ser pionero en esta área con sus futuros Galaxy Z Fold6, aunque la competencia también podría sorprender.

En el caso del nuevo Galaxy Z Fold5, se ha realizado una mejora en su diseño al modificar la bisagra para lograr un aspecto más fino y estilizado.

La bisagra Flex con doble carril es la principal innovación del último modelo plegable, pero aún no se ha asegurado que los pequeños granos de arena no puedan interferir en su funcionamiento.

