Los mejores móviles del mercado para que las personas mayores se mantengan conectadas

©[sabinevanerp] via Pixabay.com.

Los smartphones de última generación no son el gran aliado de las personas mayores a la hora de llamar o mandar un mensaje. Estos usuarios no están adaptados a la tecnología actual, por lo tanto, solicitan móviles básicos que se adapten a sus necesidades diarias y que no sean un reto a la hora de utilizarlos.

Desde 20Bits queremos hacer un listado de cuatro móviles que son idóneos para los mayores, ya sea por calidad, tamaño, conectividad y funciones.

1.- SPC Fortune 2 Pocket Edition



Este teléfono de teclas grandes con números en pantalla será el mejor amigo de las personas mayores. Si nos adentramos en sus características técnicas, el dispositivo tiene un diseño compacto, posee un botón SOS para llamar a los cinco números de emergencia que se hayan configurado previamente, y ofrece notificaciones inteligentes para que un determinado contacto sea avisado por si no se registra actividad durante las últimas 24 horas.

SPC Fortune 2 Pocket Edition SPC

2.- Panasonic KX-TU110EXC

Este modelo de Panasonic cuenta con tres tamaños de fuentes y un teclado con botones grandes para favorecer la visión de los mayores, tiene conexión Bluetooth, dispone de un botón de llamada prioritaria, ofrece una luz LED brillante y dispone de manos libres.

Panasonic KX-TU110EXC Panasonic

3.- Uleway GSM

Uleway GSM puede configurar hasta cinco números de llamadas SOS para obtener ayuda inmediata, tiene letras grandes, ofrece volúmenes altos para que los mayores escuchen bien las llamadas, su batería tiene 1.000 mAh y es multifuncional porque recibe datos.

Uleway GSM uleway

4.- Emporia Euphoria

Como los anteriores modelos mencionados, este teléfono incorpora un botón de emergencia para llamar a cinco contactos en situaciones críticas, dispone de una pantalla grande y en color, y su teclado grande accede directamente al menú.

Emporia Euphoria Emporia

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.