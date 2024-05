Los iPhone tienen su propio 'Rodea para buscar': esta es la alternativa que ofrece Google a los móviles de Apple

La función llamada ‘Rodea para buscar’ de Google consiste en poder buscar cualquier cosa que nos aparezca en la pantalla y sin tener que cambiar de ventana en el buscador. Es decir, con un simple gesto, los interesados pueden seleccionar imágenes, vídeos o texto para acceder a la información. Ya sea haciendo un círculo alrededor, una marca, un garabato o pulsando/tocando sobre una algo.

Esta opción no es posible para iOS debido a las restricciones del sistema operativo de Apple, ya que Google no tiene la libertad para implementar funciones en sus apps. Pero desde la compañía de Mountain View no se han quedado parados y han creado una opción similar para los usuarios de iPhone.

Así es la función de Google ‘Rodea para buscar’ para Apple

Según 9to5Google, para su funcionamiento en iOS, Google está utilizando el botón de acción de Apple en los dispositivos iPhone 15 Pro para permitir una forma rápida de buscar visualmente cualquier cosa en la pantalla con solo pulsar un botón. Aquí entra en acción la aplicación de ‘Atajos’.

Esta app se ocupa de realizar una captura de pantalla y enviarla a Google Lens para que podamos acotar el área concreta de la imagen que queremos para iniciar la búsqueda. Para poder utilizarla con el iPhone tienes dos posibilidades, dependiendo del modelo de smartphone de la marca de la manzana que tengas: Botón de acción o Back tap (Tocar atrás).

La función 'Rodea para Buscar'. Google

Si posees un iPhone 15 Pro o superior, tendrás que utilizar el Botón de acción, en cambio, si tienes un iPhone 8 o posterior (con la última versión de iOS) lo tendrás que hacer con Back Tap. Para activarlo con el Botón de acción debes de hacer lo siguiente: Descarga la app de Google en la App Store - Consigue el atajo ‘Search your screenshot’ - Dirígete a 'Configuración' y a 'Botón de acción' - Ve a 'Atajos' y pulsa el botón azul ‘Search your screenshot’.

Si tienes que hacerlo con Back Tap, esto es lo que debes hacer: Descarga la aplicación Google en la App Store - Consigue el atajo ‘Search your screenshot’ - Dirígete a 'Configuración', 'Accesibilidad', 'Tocar' y 'Tocar atrás' - Elige entre ‘Tocar dos veces’ o ‘Tocar tres veces’. - Ve a 'Atajos' y pulsa ‘Search your screenshot’.

