Apple mejorará la seguridad de tu iPhone con esta novedosa función de iOS 17.5

Apple ofrece multitud de soluciones a sus clientes para arreglar los iPhone que están rotos, como el nuevo servicio de reparación que permite utilizar piezas de segunda mano o la famosa póliza de seguros llamada AppleCare. En ambas alternativas, los usuarios tienen que desactivar la función 'Find My', de esta manera, la compañía de Cupertino sabe que son dueños del móvil y que no es un dispositivo perdido o robado. Sin embargo, con la llegada de iOS 17.5, los clientes ya no tendrán que desactivar 'Find My' antes de enviar un iPhone a reparar gracias al nuevo modo 'Estado de reparación'.

Según el diario especializado 9to5Mac, esta novedad permitirá a los usuarios confirmar, con su ID de Apple y contraseña, que están a punto de enviar su iPhone a reparar. Y, como resultado, los técnicos de Apple sabrán que la persona es propietaria del iPhone para proceder a la reparación, sin necesidad de desactivar las funciones 'Stolen Device Protection' y 'Find My'.

De momento, 'Estado de reparación' está disponible para los desarrolladores que tienen acceso a la versión iOS 17.5 beta 4 y, para activarla, pueden habilitar el modo cuando intenten eliminar su iPhone a través de la aplicación 'Find My'.

9to5Mac indica que los individuos verán el mensaje "este iPhone está vinculado a su ID de Apple y no se puede eliminar mientras está en línea, pero aún puede prepararlo para su reparación", para, posteriormente, ver una insignia en la aplicación 'Find My' que indica que el iPhone está "listo para reparar" y que el dispositivo sigue siendo "totalmente funcional".

Por otro lado, este nuevo modo debería ayudar a los usuarios a preparar su iPhone para la reparación, especialmente porque algunos estaban confundidos por la necesidad de desactivar 'Find My', señala 9to5Mac.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.