Comprueba tu alarma del iPhone: este problema hará que llegues tarde al trabajo

DALL-E via Bing Image Creator

Toda España y prácticamente el mundo tiene un ritual antes de irse a dormir y no es otro que ponerse la alarma. Si tenemos que ir a trabajar, madrugar o cualquier otro compromiso que nos obligue a despertarnos temprano, el que nos suene la alarma es crucial para que no nos descuadre nuestros planes y no llegar tarde a un lugar importante.

Por desgracia, muchos propietarios de un teléfono iPhone han sufrido el que su alarma no sonase en el momento adecuado y multitud de publicaciones en diferentes redes sociales han vuelto a denunciarlo. La compañía de la marca de la manzana ha confirmado que está al tanto del problema y trabaja para solucionarlo.

¿Por qué la alarma de mi iPhone no suena?

El problema fue detectado por varios usuarios de TikTok que se han ido quejando de este tipo de incidentes en los que su alarma no sonó cuando debía. De hecho, muchos han sido los que afirman que, durante tres o cuatro días seguidos, su despertador no sonó e incluso alargándose este problema durante una semana entera, dando problemas de cronometraje.

Un usuario de TikTok, en un vídeo que obtuvo casi 10 millones de reproducciones, afirma que la alarma de su iPhone 15 había sonado al volumen más bajo y que el problema estaba relacionado con las ‘Funciones de atención’ (Attention aware) que había habilitado en su teléfono. La cual reduce el sonido de las alertas si los usuarios miran el dispositivo. "Apple, ¿estás intentando que despidan a la gente?", añadió.

Por el momento se desconoce el número exacto de personas propietarias del dispositivo de Apple que lo están sufriendo. Además de que tampoco pasa todos los días, sino que suele aparecer de manera aleatoria. En lo que sí se coincide cada vez más es que empezó a suceder tras el cambio de hora de finales de marzo. En cuanto a las posibles causas, lo que parece claro es que ocurre cuando el teléfono se pone en silencio por la noche.

Otra posibilidad es que pueda ser un error en el software de Apple, que hace que la alarma no suene o se pare si detecta el rostro del usuario. Para intentar paliar la primera de estas, recomiendan bajar el volumen al mínimo en vez de ponerlo en silencio. Si resulta ser un fallo de software, la solución podría llegar con la próxima actualización del sistema, la llegada de iOS 18.

