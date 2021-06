Atención, viajeros: Lidl lanza una cafetera portátil de cápsulas tipo 'Nespresso' por 30 euros

Los amantes del café suelen tener problemas cuando se van de excursión al campo, y es que hacerse una taza de café con mezclas solubles no es lo mismo. Ya sabemos que Lidl siempre nos sorprende con sus baratos e ingeniosos productos tecnológicos y ahora han puesto a la venta una cafetera que funciona con batería. Ya no tendrás que preocuparte por no tener sitio en donde enchufarla o no tener un camping gas para hacerte el café porque además, la cafetera es compatible con las clásicas y confiables cápsulas de Nespresso.

Esta cafetera vale 29,99 euros y solo está disponible a través de la página web de Lidl. Aunque la última vez que la visitamos ya estaba agotada. Asi que si la quieres, te recomiendo que guardes la página en marcadores y la visites de vez en cuando para saber cuando vuelven a tener stock.

Características de la cafetera

En cuanto a la cafetera de Lidl, la fabrica Parkside, empresa proveedora habitual de la marca. Para empezar, la cafetera cuenta con una potencia de 12 V, y tiene unas medidas que facilitan su transporte y almacenaje. Además, tiene un asa para poder llevarla a donde tú quieras.

Por otro lado, cuenta con un depósito de agua de 240 mililitros que da para un par de tazas normales de café. Además, si el agua se termina, la cafetera se apaga automáticamente para evitar el sobrecalentamiento.

La única pega es que no incluye la batería, pero puedes comprarla en Lidl. Esta tiene 4 Ah y te dará para preparar unas 4 tazas de café. En definitiva, si comparamos esta cafetera con otras similares con baterías vemos que sus precios oscilan los 80-90 euros, y algunas ni siquiera son compatibles con Nespresso.

