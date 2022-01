L'Oréal revela su producto estrella para el CES: un dispositivo que tiñe tu cabello como si fueses a la peluquería

No son pocas las personas que se cambian el color de su pelo desde su hogar. Sin embargo, los resultados pueden ser muy diferentes a los que se tienen al visitar una peluquería, con profesionales. Parece ser que L’Oréal quiere cambiar eso.

La compañía ha anunciado el que será su producto estrella para la feria tecnológica del CES: un dispositivo para teñirse el pelo fácilmente desde casa. El aparato, al que han denominado Colorsonic, es capaz de mezclar y aplicar el tinte de forma uniforme en el cabello.

Según ha detallado la empresa, sus expertos llevan diseñando y perfeccionando este producto desde hace cinco años con la ayuda de algunos clientes. Para conseguir un resultado similar al que se obtiene al ir a una peluquería, el mecanismo de Colorsonic aplica el tinte en zigzag y uniformemente a través de una boquilla de cerdas.

Cabe destacar que los kits para teñir y colorear el cabello desde casa no es algo nuevo y llevan existiendo unas cuantas décadas. No obstante, estos productos no dejan el acabado que la mayoría de personas esperan. Por ello, el dispositivo de L’Oréal ofrece un sistema mejorado como solución.

Esta no es la primera vez que la compañía presenta un artículo claramente innovador en el sector tecnológico de la belleza para el CES. En 2019, L’Oréal presentó un sensor que medía los niveles de hidratación de la piel, que había sido desarrollado por el profesor John Rogers, pionero de los wearables.

Por otro lado, hace dos años también sacó a la luz un dispensador inteligente que combinaba productos para tratar distintos factores de la piel, como las arrugas, los poros o los niveles de polen. Ahora, parece ser que L’Oréal quiere seguir sacando artículos novedosos, pero en esta ocasión, relacionados con el cabello.

