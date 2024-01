Huawei no permitirá usar apps de Android en la última versión de su sistema operativo: así te va a afectar

Huawei se desvinculó de Android hace ya unos cuantos años, debido a las restricciones comerciales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos en 2019. Como resultado, nació una versión de EMUI sin servicios de Google: HarmonyOS. Ahora, la marca está a punto de lanzar HarmonyOS Next.

El sistema operativo renovado de la marca dice un 'adiós' definitivo a Android, con un diseño más diferente que lo aleja de lo que un día fue la interfaz de los móviles Huawei. Hasta ahora, la empresa china había optado por calcar aquello a lo que estábamos acostumbrados y, de hecho, la tienda App Gallery no era más que un repositorio de archivos .apk. Eso está a punto de cambiar, al menos en China.

Huawei abandona las apk con HarmonyOS Next

El director ejecutivo de Huawei, Richard Yu, confirmó la semana pasada que HarmonyOS, que estará operativo en China este 2024, no será compatible con las aplicaciones Android. Ya se conocen algunos adelantos de que este nuevo core, como que disfrutará de un sistema de archivos propio, un lenguaje de programación propio, un framework de inteligencia artificial propio, modelos de lenguaje de apps propio, etc. Es decir, se acabaron las copias a Google.

El mayor cambio será, sin duda, que la App Gallery dejará atrás la compatibilidad con los archivos .apk. No obstante, en noviembre, la empresa aclaró que no tenía intenciones de llevar el software fuera de su país de origen, por lo tanto, los usuarios españoles seguiremos teniendo compatibilidad con Android (siempre que Huawei no haya cambiado de decisión).

No sabemos qué pasará exactamente con los internautas de fuera de China. ¿Llegará la nueva versión del sistema operativo sin el cambio de las APK? ¿No recibirán más actualizaciones? ¿Lanzarán un software diferente? Lo más seguro es que Huawei no renuncie al público extranjero, pero todavía no conocemos cuál será su siguiente paso fuera de sus fronteras.

¿Por qué Huawei se aleja de Android solo en China?

Huawei sabe que más allá de sus fronteras no triunfaría un software que no tuviese cierta vinculación con Android. Sin embargo, el movimiento en China sí que puede triunfar debido al gran éxito que tiene la marca en su país.

En el último año, Huawei ha tenido un crecimiento del 8% gracias a modelos como el Mate 60 Pro en China. El fabricante de dispositivos todavía está muy lejos de superar a sus rivales (Apple, Vivo, OPPO, Honor), pero parece que su estrategia de enfocarse en el país asiático está funcionando y están apostando por seguir ese camino.

