La gente que todavía usa dispositivos 'del siglo pasado' como el busca, los VHS y los teléfonos tontos

La tecnología ha avanzado mucho en la última década. Algunos aparatos que se utilizaban a finales del S. XX y principios de los 2000 ya han quedado desfasados y lo nuevo ha dejado a lo otro en un lejano recuerdo. Sin embargo, todavía hay personas que se niegan a dejar algunos dispositivos vintage.

Por lo general, los productos tecnológicos de antes se centraban en unas pocas funciones que hacían correctamente y las innovaciones actuales se enfocan en ofrecer más posibilidades. Por ejemplo, los móviles antiguos solo servían para llamar, mandar SMS y, como mucho, jugar a juegos bastante simples; los smartphones de ahora pueden hacer de todo. Hace poco, Nokia lanzó su mítico juego de la serpiente en dos de sus 'teléfonos tontos' que, lo creamos o no, sigue teniendo su público.

El uso de modelos vintage o aparatos que simulan serlo no es tan raro como podría parecer. Continúa ocurriendo y a veces más de lo que pensamos. En este artículo, vamos a hablar de algunos de estos productos que parecen cosa del pasado, pero que no lo son para todo el mundo.

'Teléfonos tontos'

La gran revolución que hemos visto en la última década es la del móvil. Como ya hemos mencionado, se pasó de poder hacer tres cosas contadas a tenerlo todo al alcance de nuestra mano. El impulso de este cambio lo dio el primer iPhone, que se lanzó en 2007. Sin embargo, la constante conexión al smartphone cansa a algunos, que en los últimos años han optado por regresar a los 'ladrillos' de antaño.

En marzo de 2022, la BBC publicó un reportaje que hablaba del tema. Habían contactado con Robin West, que tenía 17 años, y no usaba un teléfono inteligente, sino un 'teléfono tonto'. La decisión la había tomado ella en 2020, mientras buscaba un móvil de reemplazo en una tienda de segunda mano y vio lo baratos que eran los antiguos.

Los teléfonos tontos solo permiten llamar o recibir llamadas, mandar o que te lleguen SMS y poco más. Eirik Solheim de Unsplash

West se decantó por uno de la firma francesa MobiWire, que no le costó ni 9 dólares. "No me di cuenta de cuánto se apoderaba de mi vida el teléfono inteligente hasta que compré un ladrillo", apuntaba la adolescente refiriéndose a su móvil. Ella cuenta que se percató de que tenía muchas aplicaciones "y no trabajaba tanto porque estaba siempre con el teléfono".

Como West hay muchos más jóvenes que están volviendo a apostar, por lo que algunos mayores se niegan a soltar. Tanto es así que Kaiwei Tang, cofundador de Light Phone, asegura que los compradores fueran mucho mayores y, realmente, tiene clientes de entre 25 y 35 años en su mayoría.

Un informe de SEMrush señala que, entre 2018 y 2021, las búsquedas en Google de 'teléfonos tontos' aumentaron un 89%.

Los 'busca'

Los mensáfonos, también conocidos como buscapersonas o 'buscas', eran dispositivos de telecomunicaciones que recibían mensajes cortos y coexistieron con los teléfonos móviles analógicos. No todo el mundo los usaba, pero sí en los hospitales y no es raro verlo en películas o series antiguas de médicos. En el pasado realmente se usaban, pero ya están desfasados generalmente.

The Wall Street Journal recientemente publicó un artículo en el que hablaba con varios sanitarios que seguían usándolo. Una de ellas era la doctora Brittany Bankhead, cirujana de trauma de Lubbock, en Texas, que obtuvo su primer busca en 2011. Mientras sus compañeros lo han ido sustituyendo por apps en sus smartphones, ella prefiere seguir con su pequeña 'caja de pitidos'.

Aún hay médicos que siguen usando buscas en su trabajo. Hades2k de Flickr

Estos aparatos también lo usaban los observadores de ave, como Rob Lambert, historiador ambiental de la Universidad de Nottingham. En su caso, lo sigue usando para obtener información actualizada sobre avistamientos de aves en Reino Unido.

La mayoría que los continúa usando aseguran que la razón para hacerlo es separar su vida personal de la profesional. Meredith Barrett, profesora asistente de cirugía de trasplantes en la Universidad de Michigan, los define como "las cucarachas del sistema de salud", porque recibe odio por parte de algunos sanitarios, pero sabe que "no desaparecerán".

VHS, vinilos y cintas de casete

En 20Bits, hemos hablado muchas veces de que hay artículos electrónicos de segunda mano que pueden venderse por unos pocos euros (como el caso del móvil de West), pero que también pueden llegar a los miles de euros. Pueden ser casetes, vinilos, VHS, consolas, juegos, etc.

Algunos compradores los compran únicamente para tenerlos como parte de su colección (sobre todo si son rarezas caras) y otros realmente siguen escuchando viendo o jugando con ellos. De hecho, a esta moda también se suman los vinilos y hay artistas que ya sacan versiones en este tipo de grandes discos para los fans más exquisitos.

Las citas VHS se pueden encontrar en tiendas de segunda mano. Pixabay/InspiredImages

