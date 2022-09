Garmin lanza un comunicador satelital con 28 días de batería y mensajes bidireccionales para zonas sin cobertura

Los últimos smartphones de Apple y el Mate 50 de Huawei han apostado por ofrecer tecnología para comunicación vía satélite. Este tipo de tecnología permite que los usuarios puedan comunicarse incluso en aquellos lugares en los que no llega la cobertura de telefonía móvil.

Generalmente, los dispositivos de los grandes fabricantes no disponen de esta opción. Sin embargo, eso no implica que no sea útil. De hecho, este tipo de comunicación podría salvar más de una vida en situaciones de emergencia. Por todo lo que la conexión satelital puede beneficiar a los dispositivos, la compañía Garmin ha apostado por un nuevo comunicador satelital inReach Messenger.

Su novedad hará posible que exista una mensajería bidireccional global e implementará una opción de activar un aviso SOS interactivo, con una autonomía de hasta 28 días. A través de inReach Messenger, Garmin quiere asegurarse de que los usuarios puedan comunicarse en cualquier momento, con cobertura móvil cuando esté disponible o con la red satelital Iridium.

El comunicador tiene un formato compacto y tiene una resistencia al agua con certificación IPX7. Esto significa que se ha comprobado que el dispositivo puede sumergirse hasta un metro en el agua durante media hora.

El inReach Messenger también funciona como batería externa para el móvil. Según sus desarrolladores, puede transferir una "carga de seguridad", suficiente para que se pueda enviar un mensaje de texto personalizado.

El aparato cuenta con un botón de SOS específico y una app llamada 'Garmin Messenger' para que los usuarios puedan mandar una señal de emergencia rápidamente. La empresa detalla que, cuando se da el aviso, el comunicador lo manda al IERCC de Garmin, disponible las 24 horas del día y durante toda la semana.

Con inReach Messenger es muy difícil perderse, puesto que este registra el trayecto del usuario cada diez minutos. Cuando la persona alerta de que se ha perdido, TracBack le podrá indicar el camino que ha recorrido para volver sobre sus pasos.

Además, el dispositivo permite que los usuarios consulten las alertas meteorológicas y buscar los pronósticos del tiempo tanto para la ubicación en la que se encuentran como otra a la que quieran dirigirse.

Garmin ha apuntado que su comunicador satelital inReach Messenger tiene un precio de 299,99 euros. Asimismo, para el plan de suscripción por satélite activo, los consumidores deberán suscribirse a un que cuesta 14,99 euros mensuales.

