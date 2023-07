El ejército británico anuncia rifles antidrones con mirillas digitales que detectan el objetivo y 'se anclan' a él como en un videojuego

El Ejército británico selecciona el sistema de control de fuego 'SmartShooter SMASH Smart Weapon Sight' para contrarrestar drones. Se trata de un nuevo visor capaz de rastrear los movimientos de un objetivo y mantener un bloqueo incluso si el soldado se está moviendo, además, cumplirá con el requisito de capacidad de 'Counter-Small Uncrewed Air Systems' (C-sUAS, por sus siglas en ingés) del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

SMASH ofrece una mejora significativa al operador de combate cuerpo a cuerpo, brinda una ventaja táctica al soldado, utiliza el procesamiento de imágenes para adquirir automáticamente un objetivo desde el campo de visión y el arma solo se disparará cuando el visor esté alineado para alcanzar el objetivo.

Respecto a su introducción en el Ejército británico, James Cartlidge (Ministro de Adquisiciones de Defensa) señala Army Be The Best que "además de adquirir, desarrollar e implementar esta tecnología en una variedad de formas diferentes, también debemos ser proactivos para garantizar que nuestras Fuerzas Armadas puedan protegerse contra su uso por parte de los adversarios".

Añadiendo que "agregar esta capacidad a nuestro programa de equipos básicos es otro ejemplo de cómo adquirimos el equipo adecuado, en el momento adecuado para nuestro personal".

Primeras pruebas



El comandante de ala Mark Bowden (Dirección de Programas, Counter-UAS SO1) afirma para el mismo medio citado que las primeras pruebas tuvieron lugar el año pasado, por consiguiente, dicha tecnología ya está en servicio. Asimismo, el Ejército británico emitirá esta novedad a los soldados a finales de 2023.

