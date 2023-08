Echo Show 15: la Alexa más elegante, versátil y multimedia

Alexa puede adoptar muchas formas o anidar en dispositivos con diversas cualidades y funcionalidades. El asistente virtual de Amazon puede tomar el control del hogar y responder –de manera más o menos acertada– a todas nuestras inquietudes desde un altavoz, un móvil, un ‘tablet’, un televisor o en una mezcla de todo lo anterior.

Este es el caso del Echo Show 15, el dispositivo más llamativo y versatil de la familia de ayudantes inteligentes del gigante de las ventas a domicilio.

Este pequeño cuadro con Alexa viviendo en su interior destaca sobre todo por su diseño. Tiene un marco negro como si de un lienzo enmarcado se tratase, con un ribete blanco y una pantalla táctil a todo color de 15,6 pulgadas.

Sencillo, elegante y funcional, el Echo Show 15 encaja a la perfección en prácticamente cualquier ambiente. Se puede colgar en la pared del salón o colocar sobre la encimera de la cocina, aunque el soporte inclinable se vende por separado. Puede mostrar obras de arte o fotografía para ocultar su verdadera función y potenciar sus cualidades decorativas.

El Echo Show 15 se pude colocar tanto en vertical como en horizontal y su disposición cambia automáticamente al girarlo Amazon

Su pantalla Full HD se ve muy bien, tanto reproduciendo imágenes estáticas como vídeos y, aunque su acabado no es mate, no tiene excesivos brillos. El control táctil no tiene la fluidez de un iPad pero es usable para funciones básicas, como seleccionar menus o escribir en un teclado virtual.

De todas formas, conviene hacer uso de Alexa con la voz –que es para lo que se creó– para no desesperar con la falta de inmediatez de la respuesta táctil y para no ensuciar la pantalla del dispositivo, sobre todo si lo hemos ubicado en la cocina.

Amazon ha aprovechado la gran pantalla del Echo Show 15 para llenarla de ‘widgets’ personalizables con cosas como información del tiempo, la lista de la compra, notas o el calendario con las citas del día.

Es una lástima que el dispositivo no cuente con una tienda de aplicaciones como la de las tabletas de Amazon o, simplemente, ‘widgets’ de terceros, para poder sacar más partido a sus posibilidades.

El Echo Show 15 cuenta también con una cámara de 5 Mpx para videoconferencias que se puede desactivar y ocultar.

Además de controlar las luces, interruptores, cámaras, la aspiradora y demás ‘gadgets’ inteligentes del hogar domótizado, Alexa es capaz de responder las dudas del usuario, realizar tareas sencillas como poner un temporizador, una alarma o un recordatorio, o poner música de servicios como Amazon Music o Spotify con solo pedírselo.

Su gran pantalla se puede usar también para ver series, películas, vídeos de Youtube o la tele, pero con algunas limitaciones.

Los únicos servicios de ‘streaming’ disponibles son Netflix y Prime Video y en España solo se puede ver Televisión Española y algunos contenidos de Atresmedia. En cuanto a Youtube, se puede acceder a la versión web, que, aunque no es tan usable como una ‘app’ dedicada, es completamente funcional, incluso para ver vídeos a pantalla completa.