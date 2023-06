El grave error de iPhone que te bloquea la pantalla y no te deja hacer nada

Apple es una de las marcas más vendidas en España y sus teléfonos iPhone tienen una alta penetración en el mercado y son considerados móviles de alga calidad y durabilidad.

La obsolescencia programada en el mundo de la tecnología móvil viene acompañada de nuevos y mejorados modelos, así como de numerosas actualizaciones de software. En el caso de Apple, que tiene sus propios accesorios —en algunos casos incompatibles con el resto— hay que fijarse muy bien en el modelo que queremos adquirir para conocer la utilidad de complementos que tengamos guardados con anterioridad.

Los cambios de tamaño y funcionalidades de los modelos más nuevos de iPhone —y sus correspondientes actualizaciones—, así como el hecho de mantener tu ID de Apple en dos dispositivos, en ocasiones pueden dar problemas. Uno de ellos, provocado por la app Casa, que envía una alerta con el siguiente texto: "Casa quiere enviarte avisos críticos —prosigue— los avisos críticos siempre reproducen sonidos y aparecen en la pantalla bloqueada incluso cuando el iPhone está silenciado o está activado el modo 'No molestar'. Puedes gestionarlos desde Ajustes".

Cómo desactivar la alerta de casa del iPhone

Este mensaje, una vez que aparece en la pantalla, bloquea el servicio y aunque muestra las opciones de 'No permitir' y 'Permitir' no obedece a ninguna opción que marquemos. Tanto es así, que ni intentando apagar el móvil desaparece porque la pantalla deja de responder, por lo que no permite deslizar para apagar.

"El problema es que no desaparece con absolutamente nada", dice un usuario. "Yo eliminé las apps Wallet y Casa —añade otro usuario—, y no he vuelto a tener problemas. Me explicaron en varios servicios técnicos que con las nuevas actualizaciones de iOS16, los iPhones X y 11 (y variantes) sufrían errores de software y que por eso se congelaba con esa app".

Letrero de Aviso crítico que bloquea la pantalla del iPhone. Iphone.

¿Cómo quitar la notificación de casa?



Para apagar el móvil hay que mantener presionado cualquiera de los botones de volumen y el botón lateral hasta que aparezca el deslizador para apagar: "El botón de volumen se encuentra en el costado izquierdo del dispositivo, y el botón lateral se encuentra en el costado derecho. Arrastra el deslizador y, luego, espera 30 segundos hasta que el dispositivo se apague", sostiene la web de Apple. Sin embargo, al no funcionar la pantalla, no se puede deslizar el botón de apagado.

Ante esta situación, los usuarios afectados han propuesto una serie de soluciones 'caseras' en el chat de incidencias, como conectarse con el ID en otro móvil para que desaparezca la alerta o esperar a que el móvil se quede sin batería y poder volverlo a encender.

Cómo forzar reinicio en iPhone 11

Desde Apple sostienen que si el dispositivo está bloqueado o no responde, hay que forzar su reinicio. Para ello hay que "pulsar y soltar rápidamente el botón de subir volumen y después, rápidamente, el botón de bajar volumen. Se mantiene pulsado el botón lateral. Cuando aparezca el logotipo de Apple, se suelta el botón lateral".

Si el móvil tampoco responde de este modo, lo mejor es acudir al servicio técnico.

