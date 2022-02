Así puedes cargar tu móvil sin conectarlo a la corriente: ¿qué es la carga inalámbrica inversa y qué móviles la tienen?

Los smartphones son aparatos que muchas personas usan en su día a día, ya sea por entretenimiento o por razones laborales o académicas. No obstante, incluso si se tiene un móvil con buena autonomía, llega un momento del día en el que la batería está a punto de agotarse y se recurre a un cargador para enchufarlo a la corriente.

Si el usuario se encuentra en casa, posiblemente no tenga problemas para cargar su dispositivo a no ser que se vaya la luz. Pero qué pasa cuando está en la calle o no tiene a mano un enchufe ni un cargador para subir su batería.

La solución en estos casos podría ser la carga inalámbrica inversa que está disponible en algunos teléfonos Android de alta gama. A través de esta tecnología, los móviles se pueden cargar juntando su parte trasera con la de otro dispositivo que disponga de este sistema.

¿Qué móviles tienen carga inalámbrica inversa?

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

OnePlus 8 Pro

OPPO Reno Ace 2

Motorola Edge+

¿Cómo configurar el smartphone para la carga inalámbrica inversa?

Asegúrate de que la batería del móvil que se va a usar como cargador tenga al menos un 70% de batería.

Accede a ‘Ajustes’ y busca la opción ‘Wireless Power Share’.

y busca la opción Habilita esta función únicamente cuando quieras iniciar la carga , ya que otras personas podrían robar esa energía.

, ya que otras personas podrían robar esa energía. Solo queda unir la parte de atrás del smartphone que se quiere cargar con el que se emplea como cargador.

Hay que tener en cuenta que este método es bastante lento y es una tecnología que todavía debe pulirse. Por lo tanto, es recomendable utilizar esta función solo en situaciones de emergencia.

