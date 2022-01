10 errores comunes que gastan la batería de nuestro móvil y son fáciles de evitar

Uno de los problemas de los teléfonos inteligentes actuales es que su batería no suele durar más de un día. Si un día tenemos que pasar muchas horas fuera de casa y sin acceso a un enchufe para cargar el smartphone, puede ser un gran inconveniente.

A nadie le gusta quedarse sin batería y más ahora que muchos usuarios guardan sus billetes para un viaje, los DNI o incluso el certificado COVID en sus dispositivos. Por ese motivo, desde 20BITS os ofrecemos un par de recomendaciones para aprovechar al máximo la batería de vuestros móviles.

Cierra las aplicaciones que no estés usando

Aunque no parezca importante, tener abiertas en segundo plano varias apps consume más batería del aparato de lo que pensamos. Muchas veces, a los usuarios se les olvida cerrar una aplicación tras usarla y la deja abierta, y esto consume mucha energía a pesar de que no se esté usando.

Evita el modo reunión

Mucha gente tiene su móvil siempre en modo reunión, pero pocos saben que la vibración del móvil gasta más batería. Por ello, es aconsejable solo habilitarlo cuando sea completamente necesario.

Una mejor opción es dejar el dispositivo en modo silencio. Así, si el usuario no quiere que le molesten, el móvil no sonará, pero tampoco vibrará.

Desactiva el Bluetooth, el WiFi y el NFC

Cuando el usuario no está usando ni el Bluetooth ni el WiFi ni el NFC, es conveniente desactivarlo para que no gaste batería. Para cerciorarse de si están operativos o no, se tienen que buscar sus iconos en el apartado desplegable del móvil.

El brillo de la pantalla

Los ajustes que vienen por defecto en el smartphone suelen consumir más energía por lo general. Es importante mantener un brillo que permita un correcto visionado de los contenidos, sin embargo, cabe recalcar que cuanto menos brillo tenga la pantalla, más despacio se gastará la batería.

Reduce el tiempo de bloqueo

Cuando un usuario está un tiempo sin utilizar su móvil, la pantalla se bloquea automáticamente. Sin embargo, en ocasiones este proceso puede tardar varios minutos. Lo ideal sería que, si el móvil no se está tocando, la pantalla se bloquease a los pocos segundos. Esta configuración se puede realizar fácilmente en el apartado de ‘Pantalla de bloqueo’ de ajustes.

Deshabilita las actualizaciones automáticas

Siempre hay tiempo de instalar las nuevas versiones de las apps cuando se tiene acceso a un enchufe o a una red WiFi. Por ello, cuando se está en la calle, es importante que el móvil no descargue automáticamente las actualizaciones, ya que gasta bastante batería y datos.

Activa el modo ahorro de batería

Algunos dispositivos móviles actuales cuentan con una función denominada ‘Ahorro de batería’. Mediante esta función, el aparato realiza una serie de ajustes para evitar el malgasto de batería.

Esta herramienta tiene algunas ventajas, como restringir la actividad de las apps del sistema, congelar las plataformas en segundo plano, limpiar el caché cuando el dispositivo se bloquea, etc.

Actualiza el sistema operativo

Mantener los smartphones con la última versión del software es vital para aumentar su rentabilidad. De este modo, el dispositivo es capaz de manejar todas sus funciones sin utilizar más batería de la necesaria.

Huye de los cambios bruscos de temperatura

Someter al dispositivo a muy altas o muy bajas temperaturas los obliga a realizar un esfuerzo mayor para mantener la temperatura adecuada y, así, funcionar correctamente. Por ese motivo, evitar los cambios bruscos de temperaturas pueden ser un buen aliado para no malgastar batería sin querer.

No dejes que la batería se agote

Para alargar la vida útil de la batería, es importante evitar cargar el móvil hasta el 100% o dejar que se quede a menos del 10%. Al dejar que la batería se agote o que se cargue del todo, esta sufre y reduce su rendimiento a largo plazo.

