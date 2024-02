Apple advierte oficialmente que no debes usar arroz si tu iPhone se moja

Un remedio casero muy común para absorber el agua de un teléfono que se ha mojado consiste en meterlo en arroz. Este truco posiblemente lo hayas utilizado alguna vez, sin embargo, si tienes un iPhone, no deberías hacerlo.

En España, un 16,3% de los usuarios tiene un iPhone, según la última encuesta publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. A estos españoles es posible que les interese saber que la guía oficial de Apple desaconseja que metan sus móviles en una bolsa de arroz: "Hacerlo podría permitir que pequeñas partículas de arroz dañen su iPhone".

Apple tiene móviles resistentes al agua, a las salpicaduras y al polvo. No obstante, no todos los modelos son aptos para sumergirse y reconocen que esta característica "no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual".

Si metes un iPhone bajo el agua, aunque sea resistente al agua, corres el riesgo de que se estropee. El fabricante es consciente de que alguien puede sumergirlo en el agua, ya sea sin querer o queriendo, y da consejos de qué hacer en caso de que el dispositivo se moje.

¿Cómo eliminar el agua de un iPhone?

Cuando conectas un cable Lightning, un USB-C u otro accesorio a tu iPhone XS, XS Max, XR o posterior, la pantalla puede notificarte que ha entrado líquido en el conector. El aviso imposibilita que el aparato se cargue por razones de seguridad y, para solucionarlo, Apple nos dice cómo actuar:

Golpea suavemente tu iPhone contra tu mano con el conector hacia abajo para eliminar el exceso de líquido.

Deje su iPhone en un área seca con algo de flujo de aire.

Después de al menos 30 minutos, intenta cargar con un cable Lightning o USB-C o conectando un accesorio.

Si vuelves a ver la alerta, todavía hay líquido en el conector o debajo de las clavijas de tu cable. Deje su iPhone en un área seca con algo de flujo de aire por hasta un día.

Puedes volver a intentar cargar o conectar un accesorio durante este período, pero puede tardar hasta 24 horas en secarse por completo.

Si su teléfono se secó, pero aún no se carga, desconecte el cable del adaptador y desconecte el adaptador de la pared (si es posible) y luego conéctelos nuevamente.

Puedes probar a limpiar el iPhone con un paño suave que no desprenda pelusa (un paño para gafas, por ejemplo).

Por su parte, Apple también aprovecha para compartir qué NO debemos hacer si al iPhone le ha entrado agua:

No seques tu iPhone usando una fuente de calor externa o aire comprimido.

No inserte ningún objeto extraño, como un bastoncillo de algodón o una toalla de papel, en el conector.

No pongas tu iPhone en una bolsa de arroz. Hacerlo podría permitir que pequeñas partículas de arroz dañen su iPhone.

