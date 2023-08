Amazon añade más de 400 canales de televisión gratuitos en su nueva aplicación Fire TV Channels

El pasado lunes, Amazon lanzó su recién estrenada aplicación llamada Fire TV channels, una plataforma que otorga a los usuarios de Fire TV la posibilidad de acceder a más de 400 canales de televisión gratuitos con anuncios (FAST)–entre los cuales se incluyen ABC News, CBS Sports, Fox Sports, MLB o Martha Stewart–.

Publicados por primera vez en mayo, los canales de Fire TV están disponibles tanto en televisores inteligentes como en dispositivos de transmisión pertenecientes a la línea Fire TV de Amazon.

Además, la nueva aplicación proporciona un punto único para que los interesados accedan de manera rápida a una amplia gama de contenidos en vivo y bajo demanda en áreas como deportes, noticias, entretenimiento, cocina, juegos, etcétera.

El ecommerce también hizo público el ingreso de nuevos proveedores de contenido, tales como Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard, GameSpot, Looper y Funny or Die, entre otros. No obstante, Amazon tiene la intención de ir agregando más canales FAST a medida que pase el tiempo.

Por otro lado, la compañía anunció sus planes de lanzar cientos de series originales de Amazon en Freevee, en conjunto con la adición de 23 nuevos canales FAST pertenecientes a Warner Bros. Discovery y MGM.

Como utilizar Fire TV Channels

Para empezar, pídele a Alexa que 'Reproduzca los canales de Fire TV' para abrir la aplicación y buscar contenido gratuito o, mismamente, en la pantalla de la app dirígete a 'Sus aplicaciones y canales' de Fire TV y haz clic en Fire TV Channels. Una vez que hayas usado la pl,ataforma, puedes volver a encontrarla rápidamente en la fila 'Aplicaciones usadas recientemente' en la pantalla de inicio.

También puedes encontrar el contenido de Fire TV Channels integrado en toda la experiencia de Fire TV. Simplemente, presiona el botón 'Inicio' en Alexa Voice, ve hacia abajo para encontrar filas de contenido etiquetadas como Canales de Fire TV y haz clic en un mosaico de contenido para reproducirlo de inmediato.

Asimismo, puedes ir al ícono 'Gratis' en la barra de navegación de Fire TV. Las filas de contenido y la posición de los canales de Fire TV pueden variar, ya que personaliza su experiencia con el tiempo.

La aplicación Fire TV Channels se suma a Freevee, el servicio de transmisión gratuito de Amazon que ha experimentado el mayor aumento en su audiencia durante la primera mitad de 2023, en comparación con competidores como Pluto TV, Tubi, Roku Channel y Crackle

