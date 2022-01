8 electrodomésticos que sueles tener enchufados y no deberías

Varias personas dejan sus electrodomésticos enchufados en su casa incluso cuando no lo están usando. Aunque piensen que estos no están consumiendo energía, lo cierto es que los aparatos se mantienen en stand by y sigue sumando dinero a la factura de la luz.

A esto se le llama ‘consumo fantasma’ y, según publicó Endesa en 2019, podían llegar a engordar el precio de la luz hasta 5 euros al mes. Actualmente, las tarifas de la luz son más altas por lo que el dinero que se derrocha por el consumo de energía que hacen los productos electrónicos cuando no se usan es mayor todavía.

Si quieres saber qué dispositivos electrónicos es recomendable desenchufar cuando no los estés utilizando, 20BITS te los enumera y te explica por qué.

El televisor

Posiblemente este aparato es uno de los dispositivos que solemos dejar conectados cuando no le estamos dando uso. Un monitor CTR de 34 pulgadas puede llegar a gastar aproximadamente 53 kWh al año en stand by y uno LED de 37 pulgadas 35 kWh.

El microondas

Uno de los electrodomésticos que más ha cambiado la vida de nuestras cocinas en las últimas décadas ha sido el microondas. Sin embargo, la mayoría de casas lo mantienen conectado todo el tiempo a pesar de usarlo tan solo unos minutos al día.

Según Endesa, los microondas pueden llegar a tener un consumo fantasma de 35 kWh al año.

El cargador de tu smartphone

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explicó el año pasado que dejar conectado el cargador de nuestro móvil “consume casi tanto como si estuviera cargando el teléfono”. Las personas utilizamos estos aparatos todos los días para cargar nuestros smartphones, pero después de usarlo, muchos lo dejan enchufado y en stand by.

Las regletas

Estos aparatos suelen tener conectados varios dispositivos a la vez lo que puede suponer un gran consumo de energía. Si no se está empleando ninguno de ellos, puede ser un gasto innecesario que tendremos que pagar con la factura de la luz.

Existen regletas inteligentes que detectan la bajada de consumo o con temporizadores que se pueden usar para evitar este consumo fantasma.

La nevera

Normalmente, este electrodoméstico se tiene que mantener encendido todo el tiempo por los alimentos que se guardan en su interior. No obstante, cuando nos vamos de viaje y vaciamos la nevera porque vamos a estar fuera durante una temporada, es aconsejable desconectarla para ahorrar a final de mes.

Lavadoras, lavavajillas y secadoras

Al dejar enchufados estos electrodomésticos, nuestra factura de la luz puede ser más alta que si los desconectamos cuando no las usamos. Las lavadoras, los lavavajillas y las secadoras pueden tener el enchufe detrás y, por lo tanto, varios usuarios consideran incómodo desconectarlo cada día, pero si te marchas de vacaciones puede ser una buena decisión.

