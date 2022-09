Más allá del yoga y la meditación, la Generación Z se relaja en YouTube

Sabemos que la Generación Z es una fuerza que hay que tener en cuenta. Este grupo de edad engloba a los nacidos desde finales de los 90 a principios de 2010. Los mayores solo tienen 25 años, pero componen la generación más numerosa del mundo capaz de transformar la cultura y el consumo. Estos jóvenes han crecido marcados por una pandemia y una emergencia climática. Conviven con la ansiedad y buscan su propia forma de relajarse. Aunque para lograrlo se alejan de los métodos clásicos como el yoga o la meditación. Ellos utilizan internet: y, en concreto, los vídeos de YouTube, un espacio que perciben como seguro. En una encuesta realizada por Ipsos a miles de jóvenes, el 83% reconocía usar esta plataforma para combatir el estrés.

En el site Think with Google podemos leer un artículo que analiza los contenidos más consumidos por los usuarios de esta generación para relajarse. Entre los más vistos destacan los vídeos ASMR que, en 2021 acumularon 65.000 millones de reproducciones. Estos contenidos con susurros y sonidos tranquilizantes provocan una agradable sensación que se extiende de la cabeza a la parte posterior del cuello y que se denomina respuesta sensorial autónoma. Pero, no solo eso, las imágenes cottagecore, que reflejan un estilo de vida sencillo, también son muy demandadas, al igual que los vídeos de naturaleza.

Este interesante estudio de Google no solo arroja insights sobre los intereses de esta generación sino que cuestiona los estereotipos que asocian a los jóvenes con música ruidosa y actitudes arriesgadas. Por el contrario, la Generación Z, como todas las demás, solo trata de sobrellevar el estrés en la vida.

