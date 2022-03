Los auriculares inalámbricos que arrasan de Amazon están de oferta: cuestan menos de 24 euros ¡por tiempo limitado!

Los auriculares inalámbricos son uno de los wereables más vendidos del mercado y hay muchos motivos para ello. No hay quien se resista a escuchar su playlist favorita en cualquier momento sin la incomodidad de los cables. En esta sociedad multitarea, los airpods se han convertido en accesorios básicos tanto para los techies, como para los deportistas que ya tienen en su arsenal relojes inteligentes y pulseras de actividad.

Por eso, no es de extrañar las marcas más punteras de la tecnología hayan incluido estos dispositivos en el catálogo de los lanzamientos estrella presentados en el Mobile World Congress de Barcelona que tiene lugar estos días. Claro, que estas novedades no suelen estar al alcance de todos los bolsillos. Menos mal que en 20deCompras hemos encontrado varias ofertas muy jugosas como estos auriculares Tozo T10, ¡que cuentan con más de 200.000 valoraciones!, y que ahora solo cuestan 23,99 euros en Amazon.

Con carga inalámbrica y resistentes al agua, son uno de los más vendidos en Amazon. Amazon

Qué tienen estos 'pods' que nos vuelven locos

Este modelo de auriculares están disponibles en cinco colores distintos y son resistentes al agua. Pueden sumergirse a una profundidad de 1 metro durante menos de 30 minutos con lo que podrás incorporarlos sin problemas en todas tus rutinas deportivas.

Su tiempo de reproducción es de más de 6 horas con una sola carga y de un total de 30 horas con el estuche. También tienen una carga rápida de solo 1,5 horas mediante un cable USB-C.

Cabe destacar que el estuche de carga de los Tozo T10 es compatible con bases inalámbricas. Si dispones ya de una base Qi, cargarlo va a ser tan fácil y cómodo como colocar el estuche sobre la base al llegar a casa. Si no dispones de una base para carga inalámbrica no hay problema, también se puede cargar con un cable USB.

Para quienes pueden invertir un poco más

También por tiempo limitado, Amazon tiene a mitad de precio varios modelos de auriculares de la marca Jabra para aquellos a los que no les importa invertir un poco más. Esta marca es muy reconocida por su calidad y no siempre podemos encontrarla con precios tan asequibles. Por ejemplo, el modelo Elite 75d inalámbrico en color negro con un precio habitual de 200 euros ahora, con la rebaja del 50% solo te costará 99,99.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.