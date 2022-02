El móvil más buscado en Amazon, ahora por menos de 220 euros: ¡Poco X3 de Xiaomi vuelve a estar rebajado!

¿Podrías imaginarte un día a día sin tu teléfono móvil? La mayoría de personas no, porque permanecemos pegados al él desde que nos suena la alarma para despertarnos y escuchamos música para ir al trabajo, hasta cuando nos perdemos o no sabemos qué combinación de transporte público coger y echamos mano a nuestro bolsillo para que el smartphone nos ayude. Se ha convertido, por tanto, en el gadget más importante de nuestro día a día.

Pero, a pesar de utilizarlo todos los días, nos resistimos a renovar el terminal, porque la inversión que hay que llevar a cabo, debido a las prestaciones de los nuevos modelos, es cada vez mayor. Sobre todo si apostamos por firmas como Apple, cuyos nuevos lanzamientos rondan los 1.000 euros. Aunque, la verdad, no hace falta apostar por marcas tan famosas, existen unos teléfonos móviles con miles de valoraciones positivas en la plataforma de Amazon, que no necesita un gran desembolso de dinero.

Hablamos, por ejemplo, de la marca Poco de Xiaomi, cuyos móviles son los más buscados del ecommerce, debido a su calidad precio. Ahora, por menos de 220 euros puedes hacerte con un smartphone, que incorpora el último procesador de Qualcomm Snapdragon 732 gigas y una pantalla con tasa de refresco de 120 hercios. También tiene una cámara cuádruple ¡de 64 megapíxeles! y una cámara selfie de 20, nada mal. Se podría decir que Poco X3 NFC está creado para ofrecer un rendimiento con grandes especificaciones, y las últimas novedades tecnológicas, para una base de usuarios más amplia debido a su bajo precio. Y, ahora, vuelve a estar rebajado.

POCO X3 NFC. Amazon

Para jóvenes entusiastas de la tecnología

Este modelo de la marca Xiaomi está creado para jóvenes entusiastas de la tecnología, que buscan sumergirse aún más en este mundo tan apasionante. Su pantalla de 6,67 pulgadas nos permite disfrutar de una fluidez única cada vez que haces scroll, gracias a la tasa de actualización del teléfono de 120 hercios. Esto significa que puede mostrar hasta 120 fotogramas por segundo, lo que te permite jugar y desplazarte a través de tu timeline en redes sociales sin problemas.

Por último, pero no menos importante, sus altavoces son dobles y estéreos para que puedas sumergirte en cualquier experiencia, ya sea a través de tu play list favorita, una serie en streaming o un videojuego.

