Inversiones que interesan: así es el 'pack' de enchufes 'smart' que por 36 euros te ayuda a ahorrar en la factura de la luz

El ahorro energético en los hogares se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios, más desde que las tarifas de la luz variaron haciendo incrementar la factura final de muchas casas. Así, no es de extrañar que sean muchos los que tomen medidas para intentar reducir el impacto de estos costos. Y es que, aunque es complicado rebajar drásticamente el montante, hay gestos que dependen de nosotros y que sí pueden tener efectos directos (y no, no nos referimos a que tengas que programar el lavavajillas de madrugada). Los enchufes inteligentes son una de estas soluciones que podemos implementar en casa y que, sin duda, se notarán a final de mes.

Estos dispositivos permiten programar su encendido y apagado según las necesidades de uso. Así, por ejemplo, si solo encendemos la televisión a última hora del día, no es necesario que la corriente pase de forma continua. Algunos modelos también monitorizan el consumo, se conectan por Wifi y tienen protección de sobretensiones, lo que aporta aún más seguridad a nuestro hogar. Además, es uno de los primeros gadgets que podemos adquirir para hacer de nuestra casa una smart home, más si apostamos por el modelo que en 20deCompras hemos encontrado rebajado en Amazon. Se trata del de TP-Link, uno de los que más valoraciones acumula (¡más de 9.000!), y que ahora está rebajado en el pack de cuatro enchufes un 20% para que podamos implementar este sistema por menos de 36 euros.

El modelo TP-Link Tapo P100. Amazon

Con más de 9.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas que dan buena cuenta del éxito que tiene entre los usuarios que ya lo han probado, lo cierto es que este pack tiene todo lo que podemos exigirle a un enchufe smart. Para empezar, tiene control remoto y por voz, para que podamos hacer uso de cada una de las cuatro unidades que incluye cuándo y desde dónde queramos. Del mismo modo, se pueden programar con horarios y temporizador, adaptándose al 100% a las rutinas de nuestro hogar y ayudándonos a ahorrar en la factura de la luz mes a mes.

¡La unidad, al 40%!

Si antes de lanzarte a comprar el pack de cuatro necesitas comprobar las prestaciones de este gadget o, ya las conoces, pero solo quieres uno, ¡esta oferta te interesa! La unidad de Tapo ahora está a la venta un 40% por debajo de su precio habitual, por lo que puedes llevarte su enchufe smart por poco más de nueve euros. Este formato, además, tiene más de 14.000 valoraciones, por lo que comprarlo apunta a ser un auténtico éxito.

La caja de una sola unidad de Tapo. Amazon

