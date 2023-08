The New York Times podría demandar a OpenAI: el tribunal ordenaría la 'destrucción' del conjunto de datos de ChatGPT

The New York Times (NYT, por sus siglas) actualizó, recientemente, sus condiciones de servicio para prohibir el uso no autorizado de su contenido para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT, entre otros. Pero pocos días después de adoptar la medida, el diario podría demandar a OpenAI por una disputa de propiedad intelectual, según informó NPR.

Durante semanas, NYT y OpenAI "han estado enzarzados en tensas negociaciones" por llegar a un acuerdo de licencia en el que la empresa de Sam Altman pagaría al medio de comunicación por incorporar sus historias en el chatbot, aunque desafortunadamente, "las discusiones se han vuelto tan polémicas que el periódico está considerando las acciones legales".

Esta demanda del New York Times contra OpenAI establecería "la pelea legal de mayor perfil sobre la protección de los derechos de autor en la era de la IA generativa". Además, una de las grandes preocupaciones del diario es que ChatGPT se está convirtiendo en un competidor directo al crear respuestas con los "escritos originales del personal del periódico".

Aunque si un juez federal determina que OpenAI copió ilegalmente los artículos del New York Times para entrenar a su modelo de IA, el tribunal ordenaría la 'destrucción' del conjunto de datos de ChatGPT, "lo que obligaría a la empresa a recrearlo usando solo el trabajo que está autorizado a usar".

Por otro lado, la ley federal de derechos de autor también conlleva severas sanciones financieras, teniendo en cuenta que los infractores se enfrentan a multas de hasta 150.000 dólares por cada infracción "cometida deliberadamente".

Ante dicha situación, Daniel Gervais, codirector del programa de propiedad intelectual en la Universidad de Vanderbilt que estudia IA generativa, afirma para NPR que "la ley de derechos de autor es una espada que penderá sobre las cabezas de las empresas de inteligencia artificial durante varios años, a menos que descubran cómo negociar una solución".

Continúan las demandas

Business Insider indica que "OpenAI ya enfrenta una demanda por derechos de autor de algunos creadores, quienes alegan que ChatGPT puede resumir sus obras a pesar de que no dieron su consentimiento para que sus libros se alimentaran al chatbot".

Mientras tanto, Financial Times agrega que algunas empresas con herramientas de inteligencia artificial –como Google, Microsoft y Adobe– han estado en conversaciones durante meses con organizaciones mediáticas para discutir temas de derechos de autor.

