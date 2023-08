La inteligencia artificial pone en peligro a los actores: Hollywood hace réplicas digitales que podrían reutilizarse para siempre

El auge de la inteligencia artificial (IA) no solo ha impulsado el desarrollo de los chatbots que pueden responder como humanos a las preguntas que plantean los internautas, sino que también ha puesto en peligro a miles de empleos que podrían llegar a desaparecer en un futuro. Como ya informamos en 20Bits hace unos meses, los trabajos más afectados por esta tecnología serían los puestos de oficina, apoyo administrativo, arquitectura, ingeniería, ciencias sociales y operaciones financieras, entre otras. Pero, ¿qué pasa con la industria cinematográfica?

Puede que suene a película de ciencia ficción (y nunca mejor dicho), pero tanto los actores secundarios como los extras de Hollywood están bastante preocupados porque temen a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Un claro ejemplo de ello es la actriz Alexandria Rubalcaba, que trabajó para la serie 'WandaVision' de Disney+ y contó para el diario NPR su experiencia durante el rodaje.

Rubalcaba relata que doces de actores secundarios se pararon "frente a una serie de cámaras en plataformas metálicas detrás de un vidrio" para mostrar determinadas expresiones faciales, de esta manera, la compañía creaba una réplica digital de una persona al escanear su cara y cuerpo durante 15 minutos.

Pero más allá de la réplica –que en verdad sí que supone un peligro para la carrera de los actores–, otro de los problemas está en que nunca le dijeron a Rubalcaba cómo emplearían su 'doble' y que tampoco llegaría a cobrar por su uso en la gran pantalla. Además, afirma para NPR que "no dio permiso para que su réplica digital se usara en el fondo de ninguna escena".

Ante dicha situación, Rubalcaba teme que su imagen se utilice en "futuras producciones inventadas" en las que no le gustaría aparecer: ""¿Qué pasa si no quiero estar en MarioVision o SarahVision? Me temo que la IA eventualmente eliminará a los actores de fondo. Ya no nos servirán de nada".

Los actores secundarios, en peligro

El potencial de la inteligencia artificial para reemplazar a los actores secundarios es una de las tensiones centrales en la actual huelga de SAG-AFTRA (Sindicato estadounidense de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, por sus siglas) con los estudios, siendo la mayor disputa laboral en Hollywood desde la década de 1960.

Desafortunadamente, los actores de fondo no forman parte de lo que se conoce como el 'elenco principal', lo que significa que no tienen partes orales y sirven principalmente para crear una atmósfera realista al completar una escena. Pero con la llegada de la IA, un negociador sindical afirmó para The Verge "que los estudios se han ofrecido a pagar a los actores secundarios después de ser escaneados y que la imagen digital del actor podría reutilizarse por el resto de la eternidad".

Mientras tanto, NPR indica que los "estudios se han opuesto fuertemente a esta caracterización, afirmando que la réplica digital de un actor de fondo solo se usaría en proyectos para los que se contrató al actor, no en futuras producciones indefinidas".

Otros avances tecnológicos que ponen en peligro a la industria cinematográfica

Existen herramientas de edición impulsadas por IA que permiten mover la actuación de una escena a otra o reemplazar el diálogo, mientras tanto, otras tecnologías hacen que los labios de un actor se muevan como si estuvieran hablando en otro idioma.

Además, uno de los usos más controvertidos de la inteligencia artificial en Hollywood es la clonación digital, teniendo en cuenta que ahora se pueden recrear digitalmente voces, rostros y cuerpos enteros de manera que parezcan realistas.

De momento, tan solo queda esperar a ver si en un futuro el cine termina siendo cien por cien tecnológico y sin contar con la presencia humana.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.