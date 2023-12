Los diseñadores de moda comienzan a usar inteligencia artificial como su "fuente de inspiración"

La inteligencia artificial está presente en una gran cantidad de ámbitos de nuestra vida, ya sea en medicina, en las redes sociales, en el deporte... Y no iba a ser menos en el sector de la moda. Gracias a las herramientas capaces de convertir texto en imágenes, la IA se convierte en una "fuente de inspiración" para diseñadores, permitiéndoles elaborar y visualizar sus ideas antes de llevarlas a cabo.

Precisamente, este tema fue abordado en el Congreso AI Summit, que se ha celebrado en Nueva York esta semana. Durante una de las conferencias del evento, la tienda de relojes y complementos Fossil contó cómo ha entrenado su propia inteligencia artificial para utilizarla como musa de algunos de sus diseños.

El uso de inteligencia artificial para el diseño de relojes

Damian Fernandez-Lamela, vicepresidente de ciencia de datos y análisis de Fossil, ha explicado en el Congreso AI Summit que los diseñadores siguen teniendo un papel fundamental en la creación de los diseños. Según ha comentado, estos se encargan de comprobar que los modelos vanguardistas que propone la IA se pueden materializar en un reloj funcional que puedan vender.

La empresa lo ve como una colaboración entre el ser humano y la máquina como tantas otras que se han llevado a cabo en las fábricas desde hace décadas. La incursión de la IA es algo reciente, pero cada vez son más las marcas que comienzan a normalizar su utilización y no necesariamente para reemplazar a los trabajadores humanos, sino para complementar sus capacidades.

Los problemas del uso de IA en la moda

A pesar de que Fossil se haya sumado a esta nueva tendencia tecnológica de emplear IA, con conscientes de los peligros que podría haber. Fernandez-Lamela ha mencionado que, cuando sugirió la idea, el equipo legal fue el primero en hacerse preguntas, sobre todo en lo que respecta a los derechos de autor.

El experto de la firma de relojes asegura que no habría problemas legales, ya que los diseños que genera la IA son solo una base. Es decir, los diseñadores siguen realizando su trabajo para crear obras completamente originales y la IA solo crea un borrador sobre el que desarrollarlas.

Además, Fernandez-Lamela ha apuntado que cuentan con los derechos autor de las empresas con las que han colaborado, como Disney o Mattel, con las que hicieron su serie de relojes de Star Wars y de Barbie, respectivamente.

Otra dificultad que se planteaba la marca era el tema de las alucinaciones. Esto hace referencia a los resultados que genera la IA que parecen correctos, pero que contienen errores. Por ejemplo, podría darse el caso de que la herramienta de Fossil crease un reloj que no indicase la hora. No obstante, Fernandez-Lamela no ve en esto un problema real, ya que el diseñador lo resolvería.

La IA de Google para comprar la ropa que imaginas

La propuesta de Fossil no es la primera que tiene en cuenta la IA para la industria de la moda. Recientemente, Google comenzó a probar una función en su buscador que permite buscar ropa que el usuario se imagine al pedírselo a la inteligencia artificial.

El funcionamiento de la idea de la Big Tech es muy sencilla. Los internautas únicamente deben escribir una petición a la IA y esta genera una imagen. Después, el consumidor puede seguir pidiendo cosas más concretas hasta dar con la prenda que busca.

Una vez llevado a cabo el proceso mencionado, solo quedaría darle a buscar y Google se encargaría de encontrar algo similar dentro de todos los productos de Shopping, la función de búsquedas de compras de Google.

