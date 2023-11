Microsoft ya ha anunciado su jersey navideño de este año: el Windows Ugly Sweater de 2023 te será muy familiar

Turag Photography via Unsplash.com / Clker-Free-Vector-Images via Pixabay.com / Montaje: 20Bits

Quedan pocas semanas para que llegue la Navidad y, como no, esta festividad se compone de pequeños momentos que terminan siendo una tradición de todos los años, desde tener calendarios de Adviento, poner el árbol de Navidad en el salón, ir a la cabalgata de Reyes, ver películas navideñas, pasar momentos especiales con la familia, abrir los regalos con ilusión hasta vestir los míticos jerséis que son reconocidos por ser bastante horteros -tal fama tienen estas prendas que incluso tienen un fecha marcada en el calendario-.

Por si no lo sabías, el 'Día del Jersey Navideño Feo' se celebra el tercer viernes de diciembre y, seguramente, tus compañeros de trabajo lo lleven puesto el próximo 15 de diciembre para sacarte una sonrisa. No obstante, la posibilidad de llevar estos jerséis no se restringe a la fecha señalada, debido a que puedes vestirlos en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes o incluso en el día a día.

Y ante la gran variedad de modelos que hay en las tiendas, Microsoft se unió a esta moda el año pasado cuando anunció dos jerséis navideños, uno de ellos con un estampado del mítico Clippy. Además, para no quedarse 'desactualizado' en este 2023, la compañía de Bill Gates acaba de anunciar otros dos jerséis que cumplen con la tradición norteamericana, es decir, ser feos.

Este año, Microsoft hace un homenaje a Windows XP y a su mítico fondo de pantalla 'Bliss' -la fotografía de una colina verde y un cielo azul con nubes blancas- para que los millennials puedan remontarse a principios de la década de los años 2000. Asimismo, con estos nuevos jerséis, la entidad apoya a la organización The Nature Conservancy, dedicada a conservar las "tierras y aguas de las que depende toda la vida para combatir la crisis climática y de biodiversidad", indica la Big Tech en su blog oficial.

Pero, ¿cómo es el jersey navideño de Microsoft? En la imagen de abajo puedes observar dicha prenda, aunque me gustaría mencionar que tanta es la fama que tienen estos jerséis que Microsoft afirma en el comunicado citado que "están disponibles en cantidades limitadas" por 64,95 euros en la tienda Xbox.

Así es el jersey de Navidad de Microsoft. Microsoft

Date prisa si quieres hacerte con uno de ellos, porque existe la posibilidad de que se agoten demasiado pronto al ser unas ediciones especiales que hacen un guiño a la Navidad y que no tienen nada que ver con los servicios digitales que ofrece Microsoft.

