Microsoft vende dos jerséis navideños feos este año: uno de ellos tiene un estampado del mítico Clippy

La firma tecnológica Microsoft ha lanzado dos jerséis navideños que se pueden comprar desde su tienda de ecommerce gear.xbox.com. Una de las prendas es de Age of Empires y otra tiene al famoso Clippy deseando felices vacaciones.

Ambos jerséis están disponibles por 73,95 euros y quienes lo compran tienen un periodo de 30 días para devolverlo desde la entrega

En el caso del modelo del juego Age of Empires, Microsoft afirma que "tiene un tacto suave y no pica" y que el material del que está hecho es 100% acrílico. Además, advierten que se tiene que lavar a máquina en agua fría, con colores similares y colgar para secar, por lo que no sería apto para secadoras.

El jersey de Age of Empires navideño tiene, según la marca, un tacto suave y no pica. Gear Xbox

Por otro lado, parte de las ganancias que se generen con el jersey de Clippy irán destinados al College Success Foundation, dedicado a ayudar a estudiantes desatendidos y de bajos ingresos a acceder y tener éxito en la universidad. En total, Microsoft quiere destinar 100.000 dólares a la organización.

Con estas dos propuestas, Microsoft se une a la campaña navideña de una forma que poco tiene que ver con los servicios digitales. Sin embargo, no los separa del todo de su actividad, ya que un videojuego presente en la Xbox y un antiguo 'personaje' de su sistema operativo, está presente en los estampados de sus diseños.

