Peter Sommer, Wacom: "Estamos estudiando cómo ayudar a los artistas a proteger sus obras de la IA"

Wacom fue la primera empresa que inició una revolución creativa al introducir la primera pen tablet inalámbrica del mundo en 1984 y, desde entonces, esta compañía internacional ha transformado industrias -desde moda hasta cine- para impulsar la creatividad de artistas, diseñadores e incluso aficionados.

Si hacemos un pequeño repaso a su historia, cuando Wacom dio sus primeros pasos, los ordenadores eran máquinas bastante complicadas que se utilizaban principalmente para tareas administrativas y de cálculo complejas, teniendo en cuenta que un uso creativo o intuitivo era algo que solo unos pocos podían imaginar. No obstante, en la actualidad, esta entidad también está especializada en el sector educativo para ayudar a profesores y estudiantes a aprovechar el uso de las tecnologías que ofrecen.

En 20Bits hemos entrevistado a Peter Sommer, Vicepresidente Senior de Negocios de Marca para Europa, Oriente Medio y África de Wacom, para que contarnos cómo se diferencia Wacom de sus competidores, cómo ha evolucionado a lo largo de estos 40 años y qué soluciones propone para proteger la autoría de las obras de los artistas.

¿Qué dispositivos ofrece Wacom para diferenciarse de sus competidores?Wacom nació hace 40 años con un objetivo muy claro, queríamos crear nuevas tecnologías de interfaz para una interacción más armoniosa e intuitiva entre los seres humanos y los ordenadores. A lo largo de nuestra historia, siempre hemos intentado ir un paso más allá, un paso por delante de lo que exige el mercado. El sector en el que operamos es muy singular y exigente, porque tanto nuestras soluciones creativas como las de negocio tienen que satisfacer y superar las altas expectativas y necesidades específicas que los distintos usuarios tienen respecto a nuestros productos. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es ir siempre un paso por delante y apostar por lo que es técnicamente factible para ofrecer a los creativos y otros usuarios las herramientas que necesitan y demandan. Este compromiso ha hecho de la tecnología de lápiz de Wacom la herramienta digital preferida y el estándar del sector para creativos de todo el mundo. Intuitivo, preciso y ergonómico para usar sin cable ni carga. Además, es compatible con todos los sistemas operativos y programas de software y supuso un importante avance en la industria creativa. Permite a los artistas entrar en el mundo digital con un bolígrafo que les permite utilizar pinceles como en el mundo analógico. También les permite beneficiarse de todas las ventajas de trabajar en digital, como la velocidad y la escalabilidad. Desarrollar herramientas para este grupo único de usuarios significa mejorar e innovar continuamente para ofrecer la mejor solución técnicamente posible. Por eso, este año hemos realizado tres grandes lanzamientos: la nueva línea de productos Wacom One para principiantes creativos y usuarios aficionados, así como los monitores interactivos Cintiq Pro 17 y Cintiq Pro 22 para profesionales creativos. Llevábamos mucho tiempo trabajando en ello para seguir apostando por la tecnología que nos ha diferenciado hasta ahora.

¿Es difícil competir en un mercado tan saturado de fabricantes?La industria creativa sigue creciendo y con ella la demanda de herramientas digitales creativas profesionales. Para tener éxito en este mercado es muy importante conocer al usuario, entender sus necesidades y saber lo que realmente le gusta , de esta manera nos podremos acercar a él. Aunque llevamos 40 años en el mercado, seguimos trabajando, seguimos metiéndonos en la mente del comprador, seguimos viendo los intereses del mercado y seguimos adaptando nuestras tabletas para que se ajusten a sus necesidades. ​ ​ Queremos que Wacom sea la marca que ayude a la gente a expresar sus ideas y su creatividad y en la que confíen incluso los artistas más exigentes. Muchos de los artistas más renombrados del mundo trabajan con productos Wacom y estamos muy agradecidos porque cada vez que un joven creativo experimenta nuestras pen tablets o monitores, nuestra base de fans crece. La comunidad creativa, sus esperanzas, sueños y deseos es lo que nos motiva y nos hace seguir adelante. Incluso después de años trabajando para Wacom, el arte que se hace con Wacom me sigue sorprendiendo cada día.

¿Cuáles son los dispositivos más demandados de Wacom? ¿Incorporan alguna tecnología puntera?La línea Cintiq Pro es la herramienta creativa para los profesionales de gama alta y cuenta con nuestra última tecnología de lápiz y pantalla . Los artistas llevan años confiando en las generaciones anteriores y la nueva gama de monitores interactivos de 17", 22" y 27" no les decepcionará. Por eso, hace unas semanas lanzamos dos nuevas tabletas Cintiq Pro: Cintiq Pro 17 y Cintiq Pro 22. Estas dos tabletas se unen a la Wacom Cintiq Pro 27 para establecerse como los monitores interactivos digitales estándar del sector para los profesionales creativos. Sus monitores son los más avanzados, con una precisión cromática capaz de producir 1.070 millones de colores, una frecuencia de actualización de 120 Hz líder en el sector que ofrece una experiencia de lápiz prácticamente sin lag ni latencia. Mientras que la Cintiq Pro 22 cuenta con una pantalla de 21,5'' para aquellos que necesitan disponer de más espacio en pantalla, la Cintiq Pro 17 es un modelo más compacto de 17,3''. Nuestra estrecha colaboración con los artistas ha dado como resultado la experiencia táctil afinada de la línea Cintiq Pro, que garantiza una experiencia ergonómica e intuitiva.

¿Cómo han evolucionado los dispositivos de Wacom a lo largo de estos 40 años?Wacom nació con la idea de trasladar las ventajas del lápiz y la tinta al trabajo digital. Su misión era y sigue siendo crear nuevas tecnologías de interfaz para una interacción más armoniosa e intuitiva entre humanos y ordenadores. En una época en la que los ordenadores y el software eran muy difíciles de manejar, ésta era una idea bastante rompedora.



Esta idea fue adoptada primero por unos pocos elegidos: artistas y creativos. Al desarrollar un lápiz digital que funciona sin cable ni batería, Wacom abrió vías totalmente nuevas para que los usuarios creativos pudieran expresarse. Rápidamente aprovecharon esta oportunidad y salieron a explorar, crear y conquistar los mundos digitales que hoy conocemos. Pasarse al mundo digital con un lápiz que permite utilizar pinceles como en el mundo analógico les permite beneficiarse de todas las ventajas de trabajar en digital, como la velocidad y la escalabilidad.



Cuando se empieza con un grupo de usuarios pequeño pero muy específico, recoger las opiniones de los clientes y reflexionar sobre ellas es la única forma de tener éxito. A día de hoy es nuestro principal motor de innovación. Con cada generación, nuestras pen tablets eran más precisas y exactas, más grandes o más finas según las preferencias, más fáciles de usar y más ergonómicas. De las pen tablets pasamos a los monitores interactivos, que permiten a los creativos trabajar directamente sobre sus obras de arte. Cada generación presenta un monitor mejor, más grande, más fino, con mayor resolución o frecuencia de actualización para satisfacer las crecientes expectativas.



Y cuando, con el tiempo, el grupo de usuarios creció y se diversificó, más gente descubrió las ventajas de un lápiz en el mundo digital. Esto dio lugar a una cartera de productos cada vez más amplia y diversificada: desde tabletas básicas hasta monitores interactivos de alta resolución y ordenadores interactivos. Ofrecemos productos para principiantes, artistas aficionados y profesionales creativos, pero también para una amplia gama de usos no creativos, como soluciones de firma para bancos y administraciones públicas, tecnología de presentación en escuelas y universidades o incluso control de tráfico aéreo.



Pero eso no es todo. Hoy en día, muchos smartphones, tabletas multimedia y portátiles incorporan una función de lápiz para tomar notas o navegar y, en muchos casos, esta tecnología de lápiz de Wacom se proporciona como componente. Gracias a nuestras estrechas y duraderas colaboraciones con la industria tecnológica y al hecho de que la tecnología de Wacom funciona con todos los sistemas operativos y software, nos aseguramos de que nuestras soluciones de tinta y lápiz digital funcionen sin problemas en tantas plataformas como sea posible para beneficio del usuario.



Creemos en un mundo creativo y estamos comprometidos con él. Desde el principio, hemos dicho que queremos poner nuestra tecnología a disposición del consumidor. Algo que no todo el mundo sabe es que la tecnología de Wacom se puede encontrar en muchos de los portátiles, smartphones, lectores electrónicos y tabletas multimedia actuales.



Seguimos centrándonos en la evolución, seguimos viendo lo que el artista tiene en mente y lo que quiere y obtiene y, en función de todas sus necesidades, seguiremos adaptándonos a ellas. Seguiremos creciendo y evolucionando con futuros lanzamientos para que los consumidores sigan apostando por la marca Wacom.