Lo que ChatGPT puede hacer (y lo que no puede)

ChatGPT está tomando la delantera a los buscadores consolidados como Google, además, los usos que se pueden hacer de la famosa inteligencia artificial (IA) son muchos.

Esta IA da respuestas correctas basadas en la información que le han dado, debido a que sus algoritmos son capaces de comprender lo que le preguntan los usuarios con alta precisión, incluso si hay adjetivos o valoraciones, y después, puede responder con coherencia para mantener conversaciones u ofrecer datos exactos a lo que se pide.

Por otro lado, la tecnología que hay detrás de esta IA es tan impresionante que los alumnos de Estados Unidos la utilizan para realizar trabajos académicos, y aunque no es recomendable emplear ChatGPT con esos fines, es indudable que hace más amenas las búsquedas por Internet gracias a los 175 millones de parámetros.

¿Qué puede hacer?

Cuenta chistes.

Explica tutoriales .

. Sirve como diccionario.



Hace fórmulas de Excel.

Ofrece consejos de salud.

Simula conversaciones reales .



. Recomienda guías de compra.



Estructura textos con plantillas.

Intenta generar respuestas certeras.



Crea exámenes para los profesores.



Es capaz de redactar un correo electrónico.

un correo electrónico. Redacta trabajos escolares y universitarios.



Hace sugerencias de juegos, series, libros y películas.



de juegos, series, libros y películas. Resume las características técnicas de un dispositivo.



Escribe guiones de vídeo para las redes sociales y poemas.

Puede corregir y mejorar los textos escritos por una persona.

por una persona. Los usuarios le pueden pedir a ChatGPT que hable en español.

El interesado también puede solicitar unn código de programación.



¿Qué no puede hacer?

ChatGPT ofrece muchas funciones a los usuarios, pero en verdad, no es un chatbot perfecto. Sus desarrolladores reconocen que alguna vez escribe respuestas incorrectas o sin sentido, es sensible a la formulación de preguntas y existe la posibilidad de que no entienda lo que quiere decir una persona.

