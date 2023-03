Así es como ChatGPT puede ayudarte a utilizar Excel como un profesional

Antes de que ChatGPT irrumpiera en nuestras vidas, cambiando nuestra forma de buscar en Internet, entretenernos e, incluso, trabajar, otros programas trataban de facilitarnos el día a día en este último ámbito. Uno de ellos es, sin ir más lejos, Microsoft Excel, cuya metodología consiste en una hoja de cálculo que nos permite llevar a cabo fórmulas, gráficas o tablas calculares, aunque no es tan sencillo de utilizar como la IA.

Tener un perfecto manejo de Excel requiere algo de destreza, así como conocimientos previos, para sacarle el máximo partido, ya sea dentro o fuera de lo laboral. No obstante, como en muchos otros aspectos, ChatGPT puede ser muy útil en este sentido, pues numerosos usuarios han demostrado la capacidad de la plataforma para enseñarnos a usar Excel o realizar, directamente, aquello que le pidamos sin complicarnos.

Para vincular la Inteligencia Artificial con el software de Microsoft tenemos varias alternativas y podemos elegir aquella que nos parezca más útil y sencilla. En cualquiera de los dos casos, estarás ahorrando tiempo, mientras llevas a cabo operaciones algo más complejas de lo que probablemente podrías hacer por ti mismo si no tienes mucha experiencia con Excel. Además, esto también se aplica a otros programas.

Utilizar Excel con el chatbot

La manera más común de usar ChatGPT es solicitar a la IA lo que queremos a través, directamente, de su chatbot. Más allá de los fallos y errores habituales de la aplicación, OpenAI puede ofrecer casi cualquier dato e información, por lo que en el caso de Excel no iba a ser menos.

De esta forma, podemos pedirle que nos elabore la fórmula para una operación, que nos explique cómo hacer una cosa concreta o que nos proporcione el código que podamos copiar y pegar en Excel para generar una tabla, así como atajos personalizados para automatizar tareas.

La extensión de ChatGPT para Microsoft

No en vano, si lo que buscamos es aprovechar al máximo esa vinculación entre ChatGPT y Excel (o cualquiera de los otros software de Microsoft Office) no tendremos más que descargar la extensión apropiada. Esta, como explica el emprendedor Pau García Milà en su cuenta de TikTok, no es otra que GPT for Sheets and Docs y su descarga está disponible en Google a través de la tienda de extensiones y aplicaciones.

Una vez la descargues e instales en tu ordenador, solo tendrás que acceder a tus hojas de cálculo e introducir las fórmulas con las peticiones a ChatGPT que desees, tal y como muestra este usuario en el vídeo. Así, ni siquiera te hará falta salir de Excel, para facilitar y automatizar las tareas que tengas que hacer en tu hoja de cálculo.

Así es como ChatGPT puede ayudarte con Excel

La propia IA tiene claras sus funciones y al preguntarle cómo puede ayudarnos a utilizar Excel nos indica cuatro aspectos fundamentales.

Consejos y trucos: puedo proporcionarte consejos y trucos para hacer más eficiente el trabajo con Excel. Por ejemplo, puedo mostrarte cómo usar atajos de teclado, cómo utilizar funciones de Excel para realizar cálculos complejos y cómo aplicar formato a tus hojas de cálculo. Fórmulas y funciones: Excel tiene una gran cantidad de fórmulas y funciones que pueden ser útiles en el análisis de datos. Puedo ayudarte a entender cómo funcionan estas fórmulas y cómo usarlas. Visualización de datos: Excel también es excelente para visualizar datos. Puedo mostrarte cómo emplear gráficos y tablas dinámicas para crear visualizaciones efectivas de tus datos. Macros: los macros son una forma de automatizar tareas repetitivas en Excel. Puedo ayudarte a crear macros personalizados para que puedas ahorrar tiempo y mejorar tu productividad

