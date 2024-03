Ghostbots, cómo funciona esta nueva IA para 'resucitar' a personas fallecidas

DALL-E via Bing Image Creator

En el momento que experimentamos la perdida de un ser querido siempre es un momento de dolor y tristeza y, por desgracia, muchas son las personas que se quedan con conversaciones pendientes que nunca se tendrán. Por ello, cada vez hay más proyectos dedicados a crear avatares digitales de seres queridos fallecidos, llamados Ghostbost.

En este caso puede sonar bonito y esperanzador, aunque realmente no queda claro si supone una ayuda o son totalmente lo contrario. Varios son los expertos en psicología que advierten de este tipo de experimentos, ya que lejos de aliviar, quizás puedan prologar el dolor de la persona.

¿Cómo funciona Ghostbost?

Los avances a pasos agigantados que la inteligencia artificial está teniendo han llevado a la creación de chatbots conversacionales como ChatGPT, entre otros, con los que se pueden tener conversaciones de manera natural como si de una persona se tratase. Esto, añadido a la utilización de la tecnología deepfake se puede crear una representación virtual interactiva de una persona fallecida a partir de su huella digital (fotografías, correos electrónicos y videos).

El crear una representación virtual con IA de una persona fallecida puede ser un arma de doble filo debido a que podrían ser perjudiciales para la salud mental de las personas al interferir con el proceso de duelo. Numerosos psicólogos de todo el mundo opinan que los Ghostbots tienen el potencial de interferir con el proceso natural del duelo, creando una dependencia emocional nociva hacia la tecnología.

Existe el riesgo de que estos robots fantasma puedan decir cosas dañinas o dar malos consejos a alguien que está de luto. Un ejemplo claro es el que sufrió el periodista Kevin Roose en 2023 cuando un chatbot de Bing intentó obligarlo a dejar a su esposa. Algo que podría volverse incluso peor si el robot fantasma sugiriera que el usuario se uniera a ellos en la muerte o que debería matar o herir a alguien.

También podrían ser un consuelo, una forma de volver a conectar con ese ser querido y tener la oportunidad de decirle todo lo que no se pudo o no dio tiempo para después aceptar que se tiene que ir definitivamente. Como terapia y ayuda temporal tendría sentido y sería positivo, pero se debe de tener mucha precaución, pues cada persona es un mundo y esta tecnología no es perfecta.

