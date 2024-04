Investigador advierte sobre el fin de la humanidad por avances de la IA: "Podría suceder en dos años"

DALL-E via Bing Image Creator

La inteligencia artificial (IA) llegó a nuestras vidas con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 y, desde entonces, dicha tecnología está presente en nuestro día a día para automatizar tareas, crear imágenes desde cero, escribir textos, hacer búsquedas, imitar voces o responder a consultas médicas, entre otras capacidades. Sin embargo, sus avances asustan a la ciudadanía, incluso a empresarios como Elon Musk, por el riesgo de que la IA pueda "acabar con la humanidad" o superar a la inteligencia humana en 2025.

Ahora, para 'afianzar' estas teorías, Eliezer Yudkowsky, investigador y académico estadounidense miembro del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Berkeley, advierte en el diario The Guardian las probabilidades del fin de la humanidad por los avances de dicha tecnología: "Tengo la sensación de que, mirando nuestro calendario actual, estamos más cerca de que suceda en cinco años que en 50 años. Podría ser en dos años, podrían ser diez".

Según Yudkowsky, el motivo se debe a que los humanos no son conscientes de los riesgos de la IA, ya que evoluciona muy rápido con el tiempo: "La gente no es consciente del peligro hacia el que nos dirigimos, motivo por el cual tenemos pocas posibilidades de que la humanidad sobreviva". Además, insta a los usuarios a cambiar el punto de vista que tienen sobre esta tecnología: "No lo veas como un cerebro en una caja, sino como una civilización extraterrestre que piensa mil veces más rápido que nosotros"-

No obstante, para poner fin a los avances de la IA, Yudkowsky aconseja "cerrar las granjas de ordenadores donde se cultivan y entrenan las inteligencias artificiales", añade el diario The Guardian.

Qué probabilidades existen de que la IA "acabe con la humanidad"



Elon Musk anunció en el seminario 'El gran debate de la IA', celebrado en el evento anual Abundance Summit, que existe "alguna posibilidad" de que la inteligencia artificial "acabe con la humanidad", creyendo que el porcentaje "es de un 10% o 20% o algo así". Sin embargo, es importante indicar que el empresario no mencionó el riesgo de que dicha tecnología se vuelva contra los humanos.

Y, debido a esta incertidumbre, resulta bastante complicado establecer una cifra a partir de la cual la amenaza supone una certeza para los humanos. Además, pese a ello, normalmente, las predicciones suelen ir desde el 5% al 50% –el primer porcentaje supone que es algo probable que la IA acabe con las personas, mientras que el segundo significa un riesgo bastante alto–.

Por otro lado, respecto a estos porcentajes, Roman Yampolskiy, investigador de seguridad de la IA y director del Laboratorio de Seguridad Cibernética de la Universidad de Louisville, explicó al diario Business Insider que Elon Musk tiene razón al afirmar que la inteligencia artificial podría suponer un riesgo para la humanidad, a pesar de que cree que el empresario "es un poco demasiado conservador en su evaluación".

