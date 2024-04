WhatsApp cambia para siempre el diseño de la aplicación: así se verá a partir de hoy en los iPhone

WhatsApp, plataforma propiedad de Meta, cambió el diseño de su aplicación para mejorar la experiencia de uso en la versión Android. Esta novedad, que ya está disponible para todos los usuarios, es una nueva barra de navegación de color blanco que facilita la tarea de manejar la app con una sola mano, pero, con el objetivo de ofrecer la misma estética para todas las personas que usan WhatsApp, la plataforma también quiere renovar el diseño en la versión para iOS.

Si tu teléfono móvil es un iPhone, sabrás que la plataforma de mensajería instantánea más popular en España siempre ha sido de color azul. No obstante, la página 'Centro de ayuda de WhatsApp' afirma que la aplicación se empezará a mostrar de color verde en los iPhone al cambiar el aspecto de los espacios, los colores y los íconos.

"Estos cambios ofrecen una nueva experiencia moderna a WhatsApp y hacen que sea más accesible y fácil de usar", señala la app en la página 'Centro de Ayuda'. Pero, ¿qué cambia exactamente en la aplicación?

Cómo será la nueva interfaz de WhatsApp en iOS



La plataforma cambiará el azul por el verde para que coincida con el color de su marca, modificará la forma y los lugares donde usan el color, utilizarán el verde de forma "más intencional" para que los usuarios puedan "centrarse en las cosas que son más importante en la pantalla", actualizará los íconos y botones en lo que respecta a la forma y color, y, por último, algunas parte de WhatsApp se verán "más espaciadas que antes".

Por otro lado, la aplicación puntualiza que "todos los usuarios tendrán esta actualización, por lo que no es algo que puedas evitar. Si todavía no puedes ver estos cambios, puede que haya que esperar un poco antes de que estén disponibles para todos los usuarios". No obstante, recomienda instalar la versión más reciente de WhatsApp.

WhatsApp cambia el color del diseño en los iPhone. 20BITS

WhatsApp añade filtros de chat: cómo usarlos



Otra de las novedades de WhatsApp es que incorporará los filtros de chat para ordenar las conversaciones, de esta manera, los usuarios podrán encontrar fácilmente un contacto o una conversación determinada.

Esta novedad se ha creado para ofrecer un "proceso rápido, fluido y simple" porque, a medida que las personas usan la aplicación, "es más importante que nunca poder acceder a los mensajes rápidamente", informa WhatsApp en su blog oficial. Por ello, lanza tres filtros nuevos que aparecerán en la parte superior de la lista de chats:

Todos : La vista predeterminada de todos los mensajes, ya sean conversaciones individuales o grupales.

: La vista predeterminada de todos los mensajes, ya sean conversaciones individuales o grupales. No leídos : Esta opción muestra los chats que están marcados como no leídos o que aún no se han abierto.

: Esta opción muestra los chats que están marcados como no leídos o que aún no se han abierto. Grupos: Con esta novedad, todos los chats de grupo se organizan en un único lugar, por lo que será más fácil encontrar los favoritos. Además, en dicha pestaña se incluirán los subgrupos de comunidades.

Respecto su disponibilidad, WhatsApp afirma que el cambio "ya se empezó a implementar entre los usuarios y estará disponible para todos en las próximas semanas".

Los nuevos filtros de conversaciones en WhatsApp. WhatsApp

