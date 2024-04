¿Utilizas Word, Excel o PowerPoint? Microsoft anuncia cuándo dejarán de funcionar estas herramientas Office

Microsoft anunció, a finales de marzo, que dejará de ofrecer soporte técnico gratuito al sistema operativo Windows 10 para dar paso a las nuevas versiones del software de Windows. Además, más allá de esta decisión, la compañía de Redmond anuncia que determinadas herramientas Office dejarán de funcionar el año que viene.

Concretamente, el 14 de octubre de 2025, el mismo día en el que Windows 10 dejará de recibir actualizaciones de seguridad, con motivo del fin de soporte, Microsoft también dejará de lanzar actualizaciones de seguridad para los programas de Office 2016 y Office 2019, por lo tanto, se verán afectados aquellos usuarios que aún sigan usando la suite ofimática tradicional en sus ordenadores de sobremesa y portátiles.

Esto significa que los programas Office –como Word, Powerpoint o Excel– seguirán funcionando después de la fecha señalada, sin embargo, no será recomendable usarlas porque Microsoft no se encargará de arreglar los posibles problemas o solucionar los fallos de seguridad porque no ofrecerá ningún parche.

Qué herramientas Office dejan de funcionar

Estas son las herramientas Office que dejarán de funcionar: Access 2016, Access 2019, Excel 2016, Excel 2019, OneNote 2016, Outlook 2016, Outlook 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019, Project 2016, Project 2016, Publisher 2016, Publisher 2019, Skype for Business 2016, Skype for Business 2019, Visio 2016, Word 2016, Word 2019, Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2016 y Skype for Business Server 2019.

En caso de que los usuarios sigan usando Office 2016 u Office 2019, Microsoft aconseja dar el salto a la nube y a Microsoft 365 para acceder a las últimas versiones de PowerPoint, Word, Excel y demás herramientas.

Fechas límite para cambiar a Windows 11



La primera de ellas es el día 11 de junio de 2024 , debido a que terminará el soporte de las actualizaciones de licencias de 'Hogar', 'Profesional', 'Educación' o 'Empresa' para Windows 10 21H2. Lo que deberás hacer, si tienes la posibilidad, es subir a 22H2. Aunque, si, por el contrario, ya estás en la última versión del sistema operativo, tendrás más margen.

Además, esta franja aumenta hasta el 14 de octubre de 2025 , teniendo en cuenta que será el último día en el que se dejarán de recibir actualizaciones de seguridad.

Aquellas personas que no quieran cambiar no van a sufrir ningún bloqueo del ordenador ni bajones de rendimiento, pero sí que su seguridad se va a ver mermada por la falta de actualizaciones en ese sentido.

