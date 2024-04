Microsoft revela los precios de los parches de seguridad para Windows 10: cuánto cuestan y qué incluyen

Si eres usuario de Microsoft, tienes que saber que Windows 10 finalizara su soporte el día 14 de octubre de 2025, lo que se traduce en que millones de ordenadores no recibirán más actualizaciones de seguridad, correcciones de errores, mejoras de funciones ni resolución de problemas de seguridad.

De todas formas, si no se desea hacer la transición a Windows 11, aunque otorgaría una mejor y más segura experiencia informática, la compañía ha revelado tres opciones y sus precios del programa de Actualización de Seguridad Extendida (ESU) para quienes no puedan o no quieran dar el salto al nuevo sistema operativo.

Precios y que incluyen los parches de seguridad de Windows 10

La primera opción es el método de activación tradicional 5x5 con el que descargas una clave de activación para aplicarla a dispositivos individuales con Windows 10. Durante el primer año est licencia tendrá un precio de 56,68 euros (61 dólares) y se podrá administrar mediante secuencias de comandos o la herramienta de administración de activación de volumen (VAMT).

Los dispositivos de clientes empresariales que utilicen Windows 10 para acceder a la nube con Windows 11 a través de Windows 365 se activarán de manera automática y no pagarán el primer año de actualizaciones. Después, las empresas que utilicen herramientas como Autopatch o Microsoft Intune tendrán un 25% de descuento durante el primer año y pagarán 42 euros (45 dólares).

Eso sí, el coste del programa se duplicará cada año que pase y si se quiere entrar al programa en un segundo año, se tendrá que pagar el anterior. Además, desde la propia compañía tecnológica son tajantes en decir que este programa es una solución temporal mientras logras actualizarte a una versión más nueva de Windows.

Quienes paguen la suscripción anual recibirán actualizaciones mensuales, pero hay que remarcar que no trae nuevas funciones. En cambio, las personas que elijan pagar el programa durante los tres años tendrán que realizar un desembolso de 396 euros (427 dólares). Los que tengan Windows 10 lo podrán utilizar con normalidad, pero si surge un problema grave, quedaría sin protección.

