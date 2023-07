Ya puedes usar Bard en español: estas son las diferencias de la inteligencia artificial de Google frente a ChatGPT

El 21 de marzo de este año, Google abrió el acceso a Bard mediante una lista de espera, pero un mes y medio más tarde, dicho chatbot eliminó las invitaciones porque empezó a estar disponible en más de 180 países y territorios.

Por aquel entonces, España todavía no tenía la suerte de probar esta inteligencia artificial (IA), debido a que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda confirmó que el gigante tecnológico no había concedido suficiente información sobre cómo Bard iba a proteger la privacidad de los residentes europeos. Por lo tanto, al no recibir "información detallada" ni haber visto "una evaluación del impacto de la protección de datos ni ninguna documentación de respaldo", la Comisión no pudo realizar ningún veredicto.

Sin embargo, un mes más tarde, Bard ya está disponible en España y en más de 40 países de todo el mundo, como ya informamos en 20Bits.

A comparación de ChatGPT –su gran rival–, estas los rasgos más característicos en los que se diferencian ambos chatbots:

Bard es completamente gratuito, mientras que ChatGPT cuenta con una versión gratuita y otra de pago para acceder a funciones adicionales.

mientras que ChatGPT cuenta con una versión gratuita y otra de pago para acceder a funciones adicionales. ChatGPT permite enviar mensajes de audio en su app para iOS, sin embargo, Google se ha adelantado a OpenAI, debido a que Bard permite dictar preguntas con la voz y puede leer las respuestas en alto .

. Bard es capaz de leer información de Internet para responder a preguntas , por el contrario, ChatGPT utiliza su base de datos.

, por el contrario, ChatGPT utiliza su base de datos. ChatGPT puede responder en más de 95 idiomas distintos y Google sólo está capacitado para 40 .

. Bard deja ajustar el estilo de las respuestas en inglés con las opciones ‘simples’, ‘cortas’, ‘largas’, ‘informales’ y ‘profesionales’. En cambio, ChatGPT no dispone de esta función.

en inglés con las opciones ‘simples’, ‘cortas’, ‘largas’, ‘informales’ y ‘profesionales’. En cambio, ChatGPT no dispone de esta función. ChatGPT posibilita la opción de eliminar el historial de las conversaciones desde ‘Ajustes’. Por el lado contrario, Google obliga a acceder a este enlace para borrar manualmente el historial .

. Bard cita las fuentes de información y ChatGPT no es capaz de hacerlo en numerosas situaciones.

