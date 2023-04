'Caja negra': el misterioso fenómeno de cómo la inteligencia artificial de Google ha desarrollado habilidades por su cuenta

Los detractores del rápido desarrollo de inteligencia artificial generativa temen que las herramientas que usan dicha tecnología comiencen a ‘entrenarse’ por sí solas. James Manyika, vicepresidente senior de tecnología y sociedad de Google, contó en una entrevista para 60 Minutes de CBS que uno de sus sistemas de IA aprendió un idioma, pese a que no estaba capacitado para hacerlo: "Con muy pocas indicaciones en bengalí, ahora puede traducir todo el bengalí".

Este descubrimiento entra dentro de la 'caja negra' de los ingenieros de Google, ya que son sucesos en IA que son incapaces de explicar. "No entiendes completamente -explicó Sundar Pichai, CEO de Google-. Y no puedes decir por qué dijo eso".

El director ejecutivo aseguró que el equipo tiene "algunas ideas" de las razones por las que la IA es capaz de llegar a respuestas de temas en los que no ha sido minuciosamente entrenado. Pichai señala que no cree que el ser humano entienda "completamente cómo funciona una mente", por lo que la caja negra de la IA no lo ve como un problema.

El CEO está a favor de que haya una regulación global sobre IA, algo que en las últimas semanas ha generado bastante debate a raíz de la solicitud que Elon Musk, Steve Wozniak y otros expertos tech firmaron para que las principales empresas de IA frenasen el avance temporalmente y se centrasen en los riesgos que puede suponer esta tecnología para la sociedad.

Aunque Pichai considera que es importante resolver los problemas que pueden surgir, opina que "no le corresponde a una empresa decidirlo". En las regulaciones, el empresario cree que deberían participar ingenieros, científicos sociales, éticos y filósofos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.