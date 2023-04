Samsung valora cambiar Chrome por Bing en sus móviles y Google responde añadiendo más IA a su motor de búsqueda

PhotoMIX Ltd. de Pexels

Samsung podría sustituir a Google por Bing como buscador predeterminado en sus dispositivos. Esta noticia hizo que la compañía de Silicon Valley "entrara en pánico", por consiguiente, aceleró el desarrollo de herramientas con inteligencia artificial (IA) con las que pudiese competir con el buscador de Microsoft, debido a que integra los modelos de lenguaje de OpenAI, según The New York Times.

Google y Samsung tienen un acuerdo firmado para que todos los dispositivos del fabricante coreano usen el buscador de Google como predeterminado, además, dicho trato proporciona tres mil millones de dólares al año. The New York Times informa que el acuerdo todavía no se ha roto, pero Samsung estaría pensando en reemplazar a Google por Bing porque el buscador de Microsoft integra un chatbot con IA.

El medio de comunicación mencionado añade que "competidores en inteligencia artificial como el nuevo Bing se están convirtiendo rápidamente en la amenaza más grande para el negocio de búsqueda de Google en 25 años. Y en respuesta, Google está en una carrera por conseguir un motor de búsqueda completamente nuevo impulsado por la tecnología".

Considerando este movimiento como "una amenaza grave" para el buscador de Google, ahora está centrado en "traer nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial a la búsqueda", según ha explicado la portavoz de Google, Lara Levin, al diario internacional.

Asimismo, fuentes consultadas por The New York Times afirmaron que Microsoft ha podido ofrecer a Samsung un acuerdo más rentable que el de Google respecto a las herramientas con IA, pero en su defensa, la Big Tech está creando nuevas características para "intentar anticiparse a las necesidades de los usuarios" con el Proyecto Magi.

Por otro lado, The New York Times también ha adelantado que la inteligencia artificial de Google tendría la capacidad de mantener conversaciones con los usuarios y que la nueva versión del buscador agregaría funciones al motor de búsqueda ya existente, según documentos a los que ha tenido acceso este medio. El Proyecto Magi, que también tendría presentes anuncios integrados en los resultados de búsqueda, llegaría inicialmente a un grupo de un millón de personas, para que puedan probar sus características.

