Honor Pad 8: una tablet de gama media con una gran pantalla de 12 pulgadas para un entretenimiento "a lo grande"

Valoración: Honor Pad 8 / Tablet

Como en casi cualquier dispositivo que se quiera adquirir, los usuarios deben tener en cuenta cuánto quieren gastarse y ser realistas con la calidad que estos pueden llegar a tener por dicho precio. Con las tablets no es diferente y una propuesta bastante asequible, de gama media, que tiene todo lo que se puede esperar por lo que cuesta es la Honor Pad 8, de 348,50 euros, que actualmente está rebajada a 279 en Amazon.

La tablet destaca por su diseño delgado y ligero que recoge una pantalla de 12 pulgadas. El tamaño es mayor del que las tablets convencionales nos tienen acostumbrados y Honor asegura que permite disfrutar del "entretenimiento a lo grande", algo que en 20BITS podemos confirmar tras varias semanas de prueba.

Diseño de Honor Pad 8

El dispositivo es sorprendentemente delgado, con 6,9 milímetros de grosor, y pesa unos 520 gramos, que hacen que pueda agarrarse de forma cómoda, pese a sus dimensiones más grandes de lo que los fabricantes nos tienen acostumbrados. Su anchura es de 278,54 mm y su altura de 174,06 mm, con un borde que enmarca la pantalla de menos de un dedo (7,2 mm).

Honor no solo quería que su producto fuese cómodo, sino que también buscaba un diseño elegante y atractivo. Por eso, revistieron su aparato con un cuerpo metálico de color azul de una sola pieza "con tecnología de pulido con chorro de arena anodizado".

La Pad 8 está disponible en color azul metálico y destaca por su diseño delgado con una pantalla de 12". Honor

Audio y vídeo de calidad

La pantalla de la Pad 8 es Fullview de alta definición 2K que, combinadas con sus pulgadas extra, permite que se pueda disfrutar de cualquier vídeo con mayores dimensiones, con buena calidad. Además, Honor cuenta para su producto con una doble certificación por su tecnología de protección de vista:

Certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland.

de TÜV Rheinland. Certificación de ausencia de parpadeo de TÜV Rheinland

Por otro lado, el sonido es bastante envolvente gracias a sus ocho altavoces (cuatro pensados para agudos y el resto para graves). El dispositivo está equipado con una tecnología de reconocimiento inteligente que permite adaptar el audio a las escenas, para mejorar la experiencia.

La autonomía de la tablet

La batería tiene una capacidad de 7250 mAh, que aporta unas 14 horas de audiolibros, 14 horas de vídeos sin conexión o 10 horas de clases online. En suma, el aparato tiene posibilidad de carga rápida de 22.5 W y, con el cargador con el que viene en el paquete de fábrica, se tarda unas 2 horas aproximadamente en cargar.

Pantallas y ventanas múltiples para aumentar la productividad

Una característica importante para ser productivo con las tablets es la posibilidad de utilizar más de una pantalla a la vez. Honor Pad 8 cuenta con esta opción, que permite utilizar el móvil para arrastrar y soltar fotos, vídeos y archivos de un dispositivo a otro. De este modo, los usuarios no tienen que transferirlos enviando los documentos por Drive o desde el ordenador.

Se pueden pasar archivos, fotos y vídeos directamente del móvil a la tablet gracias a su función colaborativa entre diferentes pantallas. Honor

Asimismo, la tablet es capaz de tener hasta cuatro ventanas abiertas de forma simultánea, para que se pueda trabajar en más de una cosa a la vez. Se puede escoger entre dividir la pantalla, crear ventanas flotantes o poner la pantalla completa.

Sin embargo, su frecuencia de refresco es de 60Hz, algo baja, por lo que el rendimiento podría ser mejor y hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con muchas cosas a la vez.

Las cámaras: una tarea pendiente

La Pad 8 cuenta con dos cámaras traseras, ambas de 5 megapíxeles, y una delantera, útil para videollamadas, pero no especialmente destacable. Al estar acostumbrados a la calidad de la tecnología de los smartphones, la de las tablets suele quedarse atrás y en el caso de este modelo no es distinto. Pese a ello, hay de señalar que esto no es solo una tarea pendiente de Honor, sino de casi todos los fabricantes de este tipo de dispositivos.