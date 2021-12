La Guardia Civil alerta de un nuevo método de extorsión

Es importante tapar la #webcam de tu 📱🖥💻 cuando no la uses.

Alguien (#ciberdelincuentes #extorsionadores) con no muy buenas intenciones podría activarla sin que lo sepas.

Y sobre todo, ¡recuérdaselo! a tus hijos/as, si no la usan es mejor taparla.

¡Es fácil! #SeguridadInternet pic.twitter.com/WnEpKed5Fe