Samsung demuestra en este vídeo la resistencia de sus móviles plegables

A pesar de que los modelos de los móviles plegables ‘Z Fold 3’ y el ‘Z Flip 3’ de Samsung se presentaron en agosto, la marca ha querido demostrar a través de un vídeo que sus dispositivos son bastante resistentes y no presentan ningún tipo de fallo.

Samsung muestra cuatro pruebas por separado para ver si consigue superar los retos sin ningún tipo de problema. En el primer caso, el teléfono se encuentra en una cámara ambiental para poner a prueba su funcionamiento independientemente del clima que haga, después se sumerge en el agua, otro usa un brazo robótico para comprobar el rendimiento del ‘S Pen’ en el modelo Z Fold 3, mientras que en la última se pliega la pantalla bastante veces.

Según apunta The Verge, existe la posibilidad de que la compañía haya elaborado este vídeo para intentar calmar el revuelo provocado por los informes recientes sobre las grietas que aparecen en las pantallas del Galaxy Z Flip 3. Además, no es la primera vez que la compañía lleva a cabo estas pruebas, sin embargo, no abordan el problema que acabo de mencionar.

Las gritas aparecen en el medio de la pantalla, justo donde está ubicada la bisagra del teléfono. Hace cuestión de un par de días escribieron un artículo en 9to5Google donde cuentan un problema de este tipo:

“Recientemente, recogí mi unidad para review del Galaxy Z Flip 3 después de unos días sin uso, y me sorprendió ver que el cristal ultrafino se había roto. No había dejado caer el teléfono en los últimos días (solo una vez en mi uso, semanas antes), no lo había expuesto al calor o frío extremos, ni siquiera lo había tocado realmente en el transcurso de al menos unos días, por lo que el cristal roto fue un verdadero shock para mí”.

Por otro lado, un usuario de Reddit publicó un inconveniente similar tras tener el dispositivo en su poder después de tres días. Es por ello que uno de los problemas más importantes de Samsung ha sido la durabilidad de los dispositivos plegables, ahora tendrán que volver a solucionarlo para que no se rompan a largo plazo.

