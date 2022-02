Amazon Go llegará a España en 2024: así son los supermercados sin cajeros

Los supermercados sin cajeros de Amazon llevan funcionando en Estados Unidos y en Reino Unido desde hace ya un tiempo. Hasta ahora no se había implementado en España, pero parece ser que la compañía quiere afianzar su tienda física en Europa próximamente.

Amazon Go es el nombre que reciben estos supermercados sin cajeros y comenzaron a implementarse en 2016. Desde entonces, han abierto 24 tiendas en Estados Unidos y más de una docena en Reino Unido.

Según explica Info Retail, su idea es abrir un centenar más de sus establecimientos sin cajeros en España, Alemania e Italia entre el año que viene y 2024. Estos supermercados permiten que los clientes entren, cojan sus productos y se vayan sin necesidad de pasar por caja, aunque pagando.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de compra física, el gigante de las compras online cuenta con un sistema de visión artificial, sensores y aprendizaje que detecta lo que el consumidor agarra y lo cobra al salir del establecimiento.

Los usuarios que quieran comprar en estos supermercados, únicamente deberán registrarse en Amazon y, sin necesidad de ser cliente de Prime, podrán aprovechar las ventajas de pagar de manera automática.

Una queja que se ha recibido por parte de varias personas que ya han probado los Amazon Go es que, mientras se escogen los productos, no tienen la información de lo que están metiendo en el carro. Una vez que se sale de la tienda, le llega el recibo al cliente y es entonces cuando este puede pedir aclaraciones o solicitar reembolsos.

Todavía se desconoce las ciudades que Amazon escogerá para abrir sus supermercados futuristas, pero Info Retail asegura que la tecnología ‘Just Walk Out’ se expandirá muy pronto. Aunque la empresa no haya oficializado esta noticia, este paso supondría un gran paso hacia delante para las tiendas Amazon Go.

A pesar de que no existan personas que se encarguen de los cajeros, Amazon Go sí que cuenta con empleados dentro. Al tratarse de un sistema muy innovador, habrá personas que se encarguen de ayudar a quienes no sepan cómo se realizan los pagos.

También se contratará a cocineros, para que preparen algunos platos listos para llevar; y encargados que vigilen la zona de bebidas alcohólicas, para asegurarse de que los menores de edad no compren estos productos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.