Estos son los auriculares 'bluetooth' que puedes llevarte hoy por 20 euros: táctiles y con 32 horas de autonomía

Es indudable que, en pocos años, han logrado convertirse en los wearables más deseados; y, dada la autonomía que ofrecen, ¡no es de extrañar! No hablamos solamente de la cantidad de horas que podemos usar los auriculares bluetooth sin conectarlos a la corriente, que también es una de las prestaciones que más nos gusta, sino a la libertad de movimiento que ofrecen. Podemos usarlos para hacer todo tipo de deporte (¡incluso los hay acuáticos!), viajar en transporte público, en reuniones de trabajo, para pasear al perro sin más complicaciones… y otras tantas actividades que mejoran si no tenemos que lidiar si no hay cables mediante.

Por todo ello, y mucho más, los cascos inalámbricos cuentan con legiones de fans que, atentos a cualquier cambio, arrasan con cualquier modelo que esté sujeto a una buena rebaja. Para ellos es, precisamente, la que hemos encontrado hoy en el catálogo de Amazon: unos auriculares bluetooth con cinco estrellas doradas que, sujetos a un descuento del 39%, se quedan a la venta por menos de 20 euros. Una auténtica ganga que sube de categoría cuando uno se entera que ofrecen, con el estuche de carga, hasta 32 horas de autonomía o que incluyen tecnología táctil para facilitar su manejo. ¿No crees que deberías llevártelos a casa?

Los auriculares, de Witkid. Amazon

Y lo más vendidos...

¡Sí, también están de oferta! Los auriculares bluetooth que, a día de hoy, cuentan con la etiqueta de más vendidos de la plataforma también tienen un 40% de descuento. Así que, en vez de llevártelos a casa por 50 euros, puedes ser tuyo por poco menos de 30. Si necesitas, más allá del precio, buenos motivos para decantarte por ellos, tenemos el definitivo: ¡acumulan más de 276.000 valoraciones en Amazon! Señal inequívoca del éxito que tienen entre los que apuestan por ellos... ¿te animas a sumarte a este club?

Con carga inalámbrica y resistentes al agua, son uno de los más vendidos en Amazon. Amazon

