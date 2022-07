El ejemplo de Intex y Havaianas o cómo automatizar los procesos de marketing para conseguir mejores resultados

El desarrollo de la tecnología nos ha abierto un mundo de posibilidades de consumo. El recorrido de compra de los usuarios se mueve constantemente cambiando de canal y de dispositivo. Trabajamos con móviles, tablets, ordenadores y smartphones pero, también, tenemos en casa dispositivos conectados y televisores smart donde vemos publicidad a través de canales tradicionales o en plataformas como YouTube. Las posibilidades son infinitas y, por ello, tanto anunciantes como agencias, han apostado por automatizar los procesos de marketing, para identificar a sus clientes potenciales y llegar a ellos en el momento oportuno.

En un completo artículo publicado en la web de Insights Think with Google tres líderes de agencias de medios explican las ventajas y los problemas que se han encontrado a la hora de ayudar a sus clientes. Joe Kerschbaum de 3Q/Dep, Bruce Williams de Dentsu Media y David Dweck de Wpromote coinciden en que la automatización permite lograr lo que no es posible con un equipo humano limitado. Entre los ejemplos que podemos descubrir en este informe destaca la apuesta de la agencia española Viva! Conversion y su cliente Intex con la puesta en marcha la aplicación Máximo Rendimiento para impulsar la venta de piscinas y accesorios. El resultado: un aumento del 95% del retorno de la inversión publicitaria.

Para introducir una tecnología innovadora en marketing digital es necesario que entre agencia y cliente haya altas dosis de confianza y sintonía. "Los anunciantes deben saber que para ser pioneros hay que asumir riesgos", explica Dweck que apuesta porque los anunciantes se lancen para sacar ventaja de las nuevas herramientas. Así lo hicieron la agencia española Apache Digital y la marca brasileña de sandalias Havaianas ¿Quieres descubrir cuáles fueron los resultados? Pues no te pierdas todos los detalles de esta experiencia en el site de Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes